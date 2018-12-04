Доброе дело Собчак: как поход в магазин секонд-хенд спасает мир

Угроза экологической катастрофы побуждает современное общество серьезнее относиться к окружающей среде. Помочь природе можно, совершая, казалось бы, незначительные поступки – например, купить одежду в секонд-хенде или винтажном магазине. Для своих читателей "Дни.ру" составили гид по лучшим из них, чтобы каждый мог выбрать себе магазин секонд-хенд по душе.

Не многие знают, что производство массовой одежды наносит огромный вред планете. Текстильные фабрики потребляют огромное количество воды: на создание обычной пары джинсов используется до семи тысяч литров воды, на изготовление футболки - около трех тысяч литров. Кроме того, такое производство оставляет после себя тонны отходов, три из четвертых которых отправляются на мусорные полигоны и лишь четверть перерабатывается.

Одними из первых идею осознанного потребления поддержали российские звезды. С 2010 по 2014 годы радиостанция "Серебряный дождь" вместе с Ксенией Собчак проводили благотворительную распродажу "Барахолка Барабаки", где звезды шоу-бизнеса продавали дизайнерские вещи по низким ценам. Все заработанные средства направлялись в психоневрологический интернат в Смоленской области. В этом добром и полезном для природы проекте приняли участие Дима Билан, Светлана Бондарчук, Ксения Бородина, Сати Казанова, Влад Лисовец, Рената Литвинова, Кристина Орбакайте, Яна Рудковская, Иван Ургант, Эвелина Хромченко и многие другие.

Советуем вам не отставать от знаменитостей и предлагаем список лучших столичных секонд-хендов, благодаря которым вы сможете помочь окружающей среде. Сегодня магазины, продающие подержанные вещи, сильно отличаются от вещевых рынков прошлого. В просторных залах вы можете встретить винтажную одежду 80-х и 90-х, вещи недорогих марок и от люксовых брендов, а также работы начинающих российских дизайнеров.

STROGO vintage

самый элегантный магазин

Основательница STROGO vintage Марина Чуйкина рассказала, что идея проекта возникла у нее после посещения концептуальных винтажных магазинов в Берлине. "До того я видела винтажные магазины со всем подряд, от американщины и хиппи до готики. То, что я увидела в Берлине, а потом в Копенгагене – это совсем другой формат: там были чистые минималистичные интерьеры, вещи, каждую из которых хочется купить, никакого запаха старья и нафталина. Вот такой формат меня очень вдохновил. Я поняла, что в Москве как раз нет таких мест, где можно найти очень крутые, актуальные вещи, при этом произведенные в прошлом – а значит, отменного качества, из добротных тканей", – поделилась она.

По словам Марины, винтажные магазины отличаются от обычных секонд-хендов более внимательным и трепетным подходом к одежде. "Здесь каждая вещь отбирается вручную, каждая вещь – особенная, бережно очищенная и помещенная в актуальный контекст", – сообщает она. Одежду для STROGO vintage отбирают в винтажных магазинах и секонд-хендах Берлина, Копенгагена, Стокгольма, Милана и Лондона.

Магазин делает основной упор на эстетику 90-х и ранних 2000-х. Цены здесь такие же, как в обычном масс-маркете. Шелковая блузка с объемными рукавами из Милана стоит 5 500 рублей, а элегантное платье из Стокгольма – 6 500 рублей. По мнению основательницы STROGO vintage, если вы нашли удобную вещь высокого качества, то цена не должна быть помехой. Покупая такую одежду, вы убиваете сразу двух зайцев: приобретаете уникальную вещь, которую вы больше никогда и нигде не встретите, и в то же время даете ей вторую жизнь, выступаете за осознанное потребление.

SVALKA

самый творческий магазин

Организаторы магазина SVALKA утверждают, что дают ненужным вещам вторую жизнь. Вы можете привезти свою старую одежду сами или заказать бесплатный вывоз. "Просто сгребите все, что вам не нужно, в одну большую кучу и позвоните нам – мы сами приедем и вывезем все сразу", – пишут сотрудники магазина на официальном сайте.



Все полученные вещи обязательно проходят тщательный отбор: работники оставляют только ту одежду, которую еще можно носить в будущем. Некоторые испорченные вещи они могут передать молодым российским дизайнерам для "спасения": одежду перекрашивают, а пятна закрывают эклектичной вышивкой. Самое важное, что такая вещь будет абсолютно уникальной и привлечет внимание окружающих.

На двух этажах можно найти любые товары: одежду, обувь, аксессуары, технику, книги, посуду и много других полезных мелочей для дома. Стоимость большинства вещей не превышает 500 рублей. Магазин секонд-хенд также активно занимается филантропической деятельностью: около 70% чистой прибыли SVALKA направляет в благотворительные проекты от имени людей, которые отдают им вещи.

Приятным бонусом для вас станет живая страница в социальной сети "ВКонтакте". Здесь публикуются новости о предстоящих акциях, конкурсах, скидках, полезная информация по уходу за вещами, а также ссылки на статьи об осознанном потреблении. В группе иногда появляются интересные материалы о молодых дизайнерах, работающих на SVALKA.

Charity Shop

самый добрый магазин

Список лучших секонд-хендов Москвы был бы неполным, если бы мы не написали про Charity Shop. Ежедневно все неравнодушные люди приносят сюда свою одежду, которой работники магазина обещают найти применение: обветшалые вещи направляют на переработку, хорошие – отдают нуждающимся, а брендовую одежду и винтаж выставляют на продажу.

О ключевой миссии этого проекта рассказала директор по маркетинговым коммуникациям Наталья Князева. "Нам важно, чтобы наши и ваши прежде любимые вещи не становились мусором, а продолжали носиться или перерабатывались во что-то новое. Это снижает нагрузку на экологию больших городов и помогает тем, кому нужна помощь", – сообщила она.

В Charity Shop платье Dolche & Gabbana обойдется вам в 7 400 рублей, мужская рубашка Ralph Lauren – в 1 400 рублей, юбка Massimo Dutti – в 1 900 рублей. Полученная прибыль идет на развитие бизнеса и благотворительность. В 2015 году сотрудники магазина основали собственный благотворительный фонд "Второе дыхание", который оказывает помощь людям из социально незащищенных групп. Работники фонда не только бесплатно отдают вещи нуждающимся, но и трудоустраивают выпускников детских домов в магазине.

Секонд-хенд Charity Shop также является культурно-образовательным местом для всех любителей моды. Здесь регулярно устраиваются полезные лекции и мастер-классы. Вас научат совмещать модные тенденции с индивидуальным стилем, правильно подбирать цвета для своего типа внешности, инвестировать в свой гардероб и многому другому.

Ничего подобного

самый демократичный магазин

Символом магазина секонд-хенд "Ничего подобного" является полосатый слон. Сами создатели выбрали его потому, что, по их словам, в природе "ничего подобного не встретишь". Большинство товаров были закуплены в Соединенных Штатах и принадлежат таким известным американским брендам, как Levi’s, Wrangler, GAP, Nautica, Dockers, Timberland, Lee, DKNY, Nike, Banana Republic, Guess, Tommy Hilfiger и многим другим. Зимние вещи обычно привозят из Германии, Швеции, Голландии и Бельгии.

Сотрудники хотят опровергнуть сложившиеся представления о магазинах, где продают подержанные товары. "Мы попытались отойти от сложившегося стереотипа о секонд-хендах, как чего-то мрачного, прячущегося на задворках. В этом нам помогают и два просторных зала, и современная фабрика предпродажной подготовки", – пишут они на официальном сайте.

Цены здесь не очень высокие: на одежду секонд-хенд вы можете потратить в среднем от 500 до 2 000 рублей. Многие вещи, привезенные из Америки, сохранились в очень хорошем состоянии – пережили всего семь-десять стирок (то есть с износом 10-15%). Одежды здесь очень много, и потому вам точно придется провести в магазине больше часа в поисках настоящего сокровища. Если вы сомневаетесь, стоит ли совершать покупку, то персонал всегда может отложить выбранный вами товар на один день.

Second-friend store

самый универсальный магазин

Завершить подборку лучших столичных секонд-хендов мы бы хотели рассказом о комиссионном магазине Second-friend store, где вы можете найти одежду и аксессуары от элитных брендов типа Chanel, Burberry и Fendi и недорогих марок типа Stefanel, Fornarina и Marella. Здесь также встречаются работы молодых российских дизайнеров. Наценка составляет около 40%, но зато у вас есть шанс купить одежду известного бренда по цене вдвое меньше. Например, кожаную сумку от итальянского бренда Bottega Veneta за 100 тысяч рублей вы можете приобрести всего за 50 тысяч, а во время распродажи – за 27 тысяч.

Second-friend store принимает ненужные вещи. Однако не вся одежда из вашего гардероба сможет пополнить ассортимент магазина. Работники секонд-хенда выбирают только те вещи, которые сохранились в безупречном (или почти) состоянии. Чтобы отдать свою одежду, вы должны пройти несложную процедуру – сфотографировать ее и прислать описание, заполнив форму на сайте. Лишь после того как ваша заявка будет одобрена, вы сможете привезти вещь в магазин и заключить договор.

Секонд-хенд имеет очень удобный сайт, где все товары разбиты по категориям. Здесь регулярно публикуются стильные лукбуки, которые обязательно вдохновят вас на создание нового образа. Вы также можете подписаться на полезную рассылку и получать новости о поступлении одежды от любимых брендов. Second-friend store – это городской секонд-хенд дизайнерской одежды, который не уступает по качеству и стилю крупнейшим российским модным маркетам.

Интервью с Экспертом в области осознанного потребления

Мы побеседовали с владельцем Second-friend store Анной Любан о том, как у нее возникла идея создать такой хороший проект, почему секонд-хенды лучше обычных магазинов и как изменилось отношение общества к первым.

Как возникла идея создать проект?

Идея возникла в далеком 2011 году, задолго до всех кризисов, когда экономика была еще достаточно стабильна. Гардеробы московских модниц были переполнены. Люди тогда не думали о практичности и следовали модным тенденциям от сезона к сезону. Тогда и появилась идея, цель которой была дать вещам вторую жизнь, чтобы хорошие вещи, одетые один раз, не залеживались в гардеробах. Прошло почти восемь лет, и сейчас мы меняем свое позиционирование. Мы уже принимаем активное участие в пропаганде разумного потребления и работаем над участием в проектах, поддерживающих sustainable fashion (то есть устойчивая или сознательная мода, когда дизайнер ответственно подходит к производству вещи, заранее продумывает все этапы ее жизни. – Здесь и далее прим. ред.) в части апсайклинга (вторичное использование).

В чем, по Вашему мнению, преимущества покупки одежды в секонд-хенде?

Главное преимущество, я считаю, в цене. В секонд-хенде вы можете найти уникальную вещь за хорошую цену, намного дешевле, чем аналогичный товар может стоить в обычном магазине. Также ассортимент намного шире: есть возможность примерять и купить вещи как люксовых марок, так и вещи сегмента премиум и масс-маркет в одном месте.

Изменилось ли сегодня отношение людей к секонд-хендам?

Да, определенно изменилось, и все это благодаря таким проектам, как наш. Секонд-хенд уже все реже ассоциируется с подвальным магазинчиком, где вещи продаются на вес. В России все чаще стали открываться новые ресейл-сторы, как их теперь называют, с хорошей подборкой товара и позиционирующие себя как полноценный магазин. Это позволяет покупателям проявлять лояльность к идее покупки одежды, обуви и аксессуаров на вторичном рынке.

На этом список лучших столичных магазинов секонд-хенд не заканчивается. В Москве все чаще открываются заслуживающие внимания маркеты, которые продают поддержанную одежду, а также активно распространяют среди своих покупателей идею осознанного потребления. Сегодня общество активно поддерживает развитие eco-friendly производства и вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем подобные магазины смогут сместить популярные масс-маркеты.