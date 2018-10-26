3 совета по выбору пальто

Представить себе осень без стильного, теплого и любимого пальто очень сложно, ведь именно оно согревает и поднимает настроение и по пути в офис, и во время непринужденной прогулки. Поэтому выбрать "то самое" пальто, не прогадав, – крайне ответственная миссия. И она обязательно будет выполнена, если прислушаться к советам fashion-экспертов Aizel.

Совет №1. Определите, какую температуру должно выдерживать пальто

Прежде чем концентрироваться на модных силуэтах и сезонных трендах, задумайтесь о главном. Что вы ищите? Пальто для солнечной погоды, что-то более надежное для промозглых вечеров, когда температура опускается ниже 10°C или демисезонную вещь, которую можно будет носить даже тогда, когда выпадет первый снег?

В погоне за желанным цветом или фасоном пальто очень просто упустить из виду состав и другие факторы, влияющие на "надежность" пальто: наличие подкладки, ворота, частого ряда застежек или пуговиц. Если пальто предназначено для суровых холодов, в его составе должна быть шерсть или кашемир, в приоритете плотная ткань, желательно наличие теплой подкладки. Проследите за тем, чтобы пальто плотно застегивалось и не продувалось, а также позволяло поддеть теплый свитер или жилет. Оптимальная длина – от середины бедра и ниже.

В случае, если пальто покупается для более теплой погоды, можно позволить себе не только самые разные вариации в его составе, но и такие детали как укороченный рукав или вырез. Доступным становится и более широкий ряд моделей: пальто-халат с поясом (без пуговиц и застежек), пальто-кейп, пальто-пончо.

Совет №2. Выберите модные тенденции, соответствующие вашему стилю

Мода всегда диктует свои правила: остается выбрать те, которые подходят именно вам. Среди актуальных в этом сезоне цветов – "сочная" фуксия, желтый неон, серебряный металлик и ярко-фиолетовый. Из классических цветов в моде теплый коричневый, оливковый и темно-синий. Стоит присмотреться к оттенкам красной груши и пыльной розы: в этом году пальто самых разных брендов представлены именно в этих цветах. Леопардовый и другие анималистичные принты снова актуальны, поэтому, если вам по душе эта тенденция, смело выбирайте пальто с "диким" характером.

Совет №3. Расставьте приоритеты: универсальность или неординарность



Иногда пальто покупают на все случаи жизни, а порой – с целью дополнить эффектный образ, созданный по особому случаю. Само собой, это совершенно разные ситуации, каждая из которых требует своего подхода. Универсальное пальто, которое можно будет легко комбинировать и с женственными, и с сasual-луками, должно быть классического фасона: двубортное приталенное пальто или пальто c А-силуэтом станет отличным решением. Выбирайте базовые цвета, которые будут гармонично сочетаться с любой одеждой и аксессуарами.

Неординарные пальто с ассиметричным кроем, большими карманами и броскими поясами больше подойдут для элегантных образов и вряд ли составят достойную партию повседневному луку, собранному из толстовки, джинсов и кроссовок.

Для такого случая больше подойдет стеганное пальто-пуховик, которое не нарушит целостность образа и согреет в холодную погоду.