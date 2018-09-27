Топ главных вещей осени: тренды, модели

У каждого времени года свое настроение и свой must have. Осень – не исключение. Уже в сентябре вопрос: "Как выбрать одежду по погоде и соответствовать модным тенденциям?" – приобретает особую актуальность. Одеваться с иголочки и оставаться в тепле – прерогатива тех, кто знает, к каким новинкам стоит присмотреться во время осеннего шопинга. Главные тренды для читателей Dni.Ru выделил fashion-директор Aizel Александр Бичин.

Пальто родом из джунглей

Выбирая верхнюю одежду, стоит помнить, что она может быть разной: все зависит от случая. Для будней и важных мероприятий на выходных подойдут элегантные пальто из шерсти и кашемира: эти материалы не оставят шансов холодному ветру и резкому понижению температуры. Длина макси по-прежнему актуальна и оптимальна, особенно в непогоду. Чтобы полы пальто не пострадали от луж и грязи, его лучше сочетать с обувью на платформе или каблуке.

Выбирая расцветку, стоит обратить внимание на пальто с анималистическим принтом, который снова набирает популярность. Этой осенью гардероб "разбавят" леопард, питон, тигр, гепард и многие другие "дикие" принты. Стать королевой городских джунглей может каждая: главное – помнить о грамотных сочетаниях. Комбинировать анималистичные принты можно друг с другом или с базовыми цветами, например, с черным или красным.

Смелая куртка или жилетка

Пальто кажется незаменимой верхней одеждой, пока не настает время активного отдыха на свежем воздухе. В этом случае стоит сделать выбор в пользу утепленной куртки или жилетки. Разнообразием радуют коллекции Moncler и Khrisjoy. Укороченные модели не сковывают движения и позволяют чувствовать себя максимально комфортно.

В коллекциях модных брендов в этом сезоне недаром много красного: этот цвет не оставит вас без внимания и сломает стереотипы об осеннем настроении. Не менее сочный и жизнеутверждающий цвет – фуксия – тоже на пике популярности! Не стоит забывать о неоне и металлике: этой осенью их можно носить, не сомневаясь в своем выборе.

Эффектные палаццо и универсальные кюлоты

При создании осеннего офисного или casual-образа фантазия часто ограничивается сочетанием рубашки или худи с джинсами skinny. Однако свежий взгляд поможет вспомнить о существовании таких эффектных фасонов, как палаццо и кюлоты. Высокая талия, свойственная этой модели, подчеркивает преимущества фигуры, а свободный крой штанин обеспечивает свободу движений. Такие брюки можно носить в любую погоду, сочетая с обувью на каблуке. Не менее универсальны и кюлоты.

Многие считают, что они больше подойдут для теплой погоды из-за укороченной длины. Однако чулки или колготки, надетые под брюки, позволят носить их круглый год. Кюлоты одинаково хороши и с обувью на плоской подошве, и с каблуками. Эти брюки помогут разбавить офисные будни игривым настроением и станут незаменимыми компаньонами во время прогулки по городу.

Комфортный верх oversize

Подбирая пару к брюкам или юбке, трудно не удержаться от oversize-фасона… Соблазняйтесь! Ведь они – в моде. Это может быть и свободная рубашка, и объемный свитер. Oversize-верх в сочетании с облегающим низом подчеркнет женственность и хрупкость, оставит простор для фантазии и придаст загадочности, скрывая очертания силуэта.

Аксессуары с характером

В холодную погоду к стандартному набору аксессуаров (сумки, украшения) прибавляются шапки, шарфы, платки и перчатки. Именно они придадут образу изюминку. Оригинальные шапки и повязки на голову можно найти в коллекции Gucci: броские и яркие, они помогут придать наряду особый характер. Платок или шарф может сочетаться с шапкой по цвету или выступать соло на контрасте с другими оттенками. Ограничивать себя в выборе цвета не стоит: в этом сезоне яркие цвета только приветствуются, а романтичные оттенки красной груши и пыльной розы и вовсе претендуют на то, чтобы стать настоящим открытием осени.