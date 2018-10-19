Берет: самый сексуальный головной убор

Создать свой стильный яркий образ и добавить изюминку, которая сделает его незабываемым – мечта любой модницы. Первенство в этой задаче по праву принадлежит берету. Он сочетает в себе street style и элегантность, casual и роскошь, может быть богемным, романтичным, бесшабашным и демократичным. Неслучайно его притягательная магия навсегда покорила звезд и гуру fashion-индустрии.

Этот головной убор способен подчеркнуть индивидуальность и черты характера. Например, язвительность и харизматичность Коко Шанель, загадочность и закрытость Греты Гарбо, эпатаж и бунтарство Мадонны. Берет команданте Че Гевары стал символом революции, а вязаный красно-желто-зеленый растаманский берет Боба Марли – аллегорией растафарианства и регги. Берет многогранен – от яркой женственности и сексуальности, до вызова и спорта.

Дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель рассказала Dni.ru, почему он стал аксессуаром номер один в сезоне осень-весна 2018-2019.

Не существует людей, которым береты не к лицу, считает эксперт. Во многом благодаря этому, головной убор держит первенство уже много веков, а в настоящее время стал абсолютным трендом. Разгадка его феномена кроется в истории трансформации. Праматерью современного берета стала мягкая круглая шапка из эпохи Возрождения – беретта, которую носила знать. Впоследствии береты стали традиционной одеждой басков и рыбаков Франции, после чего достоинства головного убора оценили военные, и он стал непременным атрибутом их амуниции.

До конца XVIII века он был принадлежностью только мужского гардероба, но уже совсем скоро завоевал и женские сердца. Представительницы прекрасного пола не расставались с полюбившимся аксессуаром на светских раутах, в театре, на балах и даже во время званных обедов. В послевоенные времена, благодаря французским модельерам, берет стал универсальным головным убором, и с военных складов смело перекочевал на подиумы. Теперь он царит не только в мире высокой моды, но и в гардеробах большинства из нас.

Берет можно носить разными способами. Его можно натягивать на глаза, ассиметрично заламывать на одно ухо – так делала Коко Шанель, сдвигать назад, как шапочку. Именно потому, что головной убор носится по-разному, он подходит обладателям абсолютно любой формы лица, стрижки и комплекции. Все зависит от того, как его расположить на голове.

Людям с круглым типом лица его нужно надевать ассиметрично, стянув набок, а тем, у кого маленькие узкие лица – стягивать назад. Он идет безоговорочно всем и сочетается с любым стилем одежды.

Дополнив беретом самый простой образ – белая майка, джинсы, кеды – мы делаем его хайповым. В сочетании с платьем он превращается в изюминку, подчеркивая элегантность. Он настолько универсален, что одинаково гармонирует со смокингом и пуховиком. Прикрепленный к смещенному на затылок берету кичевый значок, создает хипстерский стиль, а вуаль хорошо воссоединит его со смокингом и сформирует вечерний образ. Традиционное черное пальто может показаться несколько мрачноватым, однако берет контрастного оттенка – насыщенно синего или леопардового – придаст ему современный вид.

У берета нет ограничений, ведь он – не шляпа или бейсболка, поэтому с ним попросту невозможно попасть впросак. "Этот головной убор сочетает в себе военную жесткость и шик французского аристократизма, что всегда ценится в мире моды и вызывает большой интерес. Кроме того, он выручит в любой ситуации, поэтому мне он нравится, как человеку, который много путешествует. Берет может скрыть растрепавшуюся во время авиаперелета прическу, а в сочетании с черными очками возвратит внешности яркий и стильный вид, как до посадки в самолет. Прицепив к нему брошь, я могу надеть его вечером со смокингом, или с элегантным пальто на деловую встречу. В обоих случаях я буду выглядеть эффектно" – отмечает Мила Марсель. Еще один бонус берета – его удобно транспортировать и брать везде с собой, так как он не требует шляпной коробки для перевозки.

Тем, кто не жалует береты и до сих пор не обзавелся этим аксессуаром, эксперт по моде и стилю рекомендует срочно исправить досадную ошибку. Если вы хотите попасть в тренд этого сезона – обязательно включайте головной убор в свой базовый гардероб. Вдруг у вас в шкафу завалялся традиционный бежевый беретик? Пусть он надевался много лет назад, и в нем вас видели абсолютно все. Берету можно дать новую жизнь, прикрепив к нему элементы крупную брошь или контрастный помпон другого цвета. Значок придаст берету спортивный стиль и его можно будет надеть, например, с бомбером. Недаром именитые дизайнеры черпают вдохновение в этой культовой вещи и делают на нее ставку, даруя берету второе рождение.