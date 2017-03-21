Капитан Савченко взяла курс на женственность
Выяснилось, что модную верхнюю одежду, которую предпочла Савченко, выпускает итальянский бренд Sandro Ferrone. Он создает коллекции небольшими партиями, постоянно обновляя ассортимент.
Такую же куртку свободного кроя с вязаными рукавами на заклепках, с молниями и карманами по бокам можно приобрести за 5189 гривен, сообщает "Страна.ua". Это около 11 тысяч рублей.
Пользователи соцсетей быстро отреагировали на смену имиджа народного депутата, которая всегда отличалась крайней строгостью в одежде и отсутствием макияжа. Многие предполагают, что Савченко перевоплощается в женственный образ, потому что влюбилась.
Савченко пришла в Раду в пуховике и на каблуках pic.twitter.com/IKs4RdpQH0— Сільвія Старк (@silviastarkis) 21 марта 2017 г.
Отметим, что недавно Надежда Савченко кардинально сменила имидж, появившись в прямом эфире телеканала News One в изумрудном платье и с ярким макияжем: глаза были подчеркнуты тенями, а губы украшала помада ягодного цвета. В таком виде нардеп предстала перед публикой впервые.
Многие предположили, что стать женственной бывшую летчицу заставили сотрудники телестудии. Впрочем, гример Алина Фан опровергла эти слухи. "Савченко сама поставила задачу – тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее… До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться", – рассказала она.
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