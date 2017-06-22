Надежда Савченко показала секс на заседании Рады

В сети неоднозначно отреагировали на попавшие в свободный доступ фотографии слегка оголенной Надежды Савченко. Кто-то просит не останавливаться и продолжать разоблачение, другие опасаются не выдержать такого зрелища.

На заседание Верховной Рады широко разрекламированная Надежда Савченко пришла в легкомысленном виде. Очевидцам удалось запечатлеть депутатскую вольность.

Фотографу Богдану Бортакову посчастливилось снять Надежду со спины. Результат своей фотоохоты Богдан выложил в своем Facebook.

Парламентская журналистка Яна Полянская подловила Надежду в анфас. Приспущенную на плече рубашку Яна объявнила наступившим в Киеве летом.

І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi — Яна Полянська (@PolianskaRS) 22 июня 2017 г.

Как ранее писали Dni.ru, 25 мая 2016 года указом президента России Владимира Путина украинская летчица Надежда Савченко была освобождена из тюрьмы и отправлена на родину. С этого момента и началась головокружительная политическая карьера украинки, которая постепенно превратила ее из грубой, мужеподобной бунтарки в женственную, элегантную леди.