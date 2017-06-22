Надежда Савченко показала секс на заседании Рады
На заседание Верховной Рады широко разрекламированная Надежда Савченко пришла в легкомысленном виде. Очевидцам удалось запечатлеть депутатскую вольность.
Фотографу Богдану Бортакову посчастливилось снять Надежду со спины. Результат своей фотоохоты Богдан выложил в своем Facebook.
Парламентская журналистка Яна Полянская подловила Надежду в анфас. Приспущенную на плече рубашку Яна объявнила наступившим в Киеве летом.
І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi— Яна Полянська (@PolianskaRS) 22 июня 2017 г.
Как ранее писали Dni.ru, 25 мая 2016 года указом президента России Владимира Путина украинская летчица Надежда Савченко была освобождена из тюрьмы и отправлена на родину. С этого момента и началась головокружительная политическая карьера украинки, которая постепенно превратила ее из грубой, мужеподобной бунтарки в женственную, элегантную леди.
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