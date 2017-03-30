Савченко в мини и на шпильках восхитила женственностью

Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым образом. На встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном платье и на пятисантиметровых каблуках.

Надежда Савченко прилетела в столицу Германии, чтобы встретиться с прессой, экспертами и политиками, сообщает Deutsche Welle. И теперь всех интересуют не столько ее мысли об Украине, сколько внешний вид.

Чувствуется, что образ депутата стал результатом многочасовой работы стилистов. На улицы Берлина Савченко вышла в прекрасном весеннем наряде. Короткое темно-синее платье продемонстрировало ее длинные ноги, а легкое пальто нежно-голубого цвета, элегантная сумочка и классические туфли добавили женственности.

Впрочем, кардинальные перемены произошли не только в гардеробе депутата. В беседе журналистом она призналась, что устала от политики и мечтает вернуться к прежней деятельности. "Я летать хочу!" – заявила Савченко.

Савченко рассказала в Берлине о российских военных на Донбассе | InfoResist https://t.co/YFUTnoXSf6 pic.twitter.com/M4nCkJzUZ5 — InfoResist (@InfoResist) 30 марта 2017 г.

Напомним, что недавно бывшая летчица взбудоражила Сеть, появившись на одном из украинских телеканалов в непривычном образе. Депутат надела ярко-зеленую блузку с декольте и нанесла яркий макияж.

Ранее Савченко предпочитала эксцентричные и нарочито маскулинные наряды. Она появлялась на публике босой, в просторных и отчасти небрежных костюмах и рубашках.