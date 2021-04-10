Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Суббота
10 апреля
Лента новостей
20:33
Дети осиротели: вскрылись подробности страшного ДТП с российскими туристами в Турции
20:09
"Вера, это дно": Брежневой поступили угрозы из-за откровенных фото
20:01
"Был заложником ситуаций": Охлобыстин рассказал правду про покойного принца Филиппа
18:03
Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
17:02
Сторонник Майдана Портников назвал голосовавших за Зеленского идиотами
16:49
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
15:30
Политолог Карбалевич: Заставить белорусов полюбить власть и Лукашенко уже не смогут
15:01
"Вставай, уходи": Харламову дерзко ответили на нелепую шутку о Рудковской
15:00
"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным
14:10
"Взяла и ударила": Бондарчук распустила кулаки в схватке с женщиной
13:47
Зеленскому предрекли бегство в США от жаждущих мести украинцев
13:47
"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон
13:17
Собчак разревелась в людном месте: Начинаешь сходить с ума
13:16
"Берегитесь проституток!": Возбужденная Бузова пошла вразнос
12:11
"Люблю, плачу": Миронова раздавлена смертью близкого
12:04
"Я стала старой брюзгой?": Взвинченная Кудрявцева отвесила оплеуху молодым звездам
11:54
Политолог Марков: Зеленский скоро станет самым ненавидимым политиком Украины
11:40
"Не знаешь, как бороться с этой болезнью": Пресняков оказался на грани жизни и смерти
10:47
В России могут вырасти цены на три категории продуктов
10:46
"Выживают на полмиллиона": Взвывшую от безденежья Поргину подняли на смех
08:08
"Было очень страшно": Александра Трусова рассказала об охватившей ее фобии
06:06
55-летняя звезда Голливуда показала прелести в леопардовом мини-бикини
03:58
Тайно вышедшая замуж голливудская звезда впервые показала сына
02:06
"Июльский дождь": как Марлен Хуциев снимал фильм о кризисе 30-летних
23:55
Меган Маркл "убита горем" из-за семейной трагедии
22:16
Алена Кравец может возглавить Дом моды Славы Зайцева после ухода кутюрье
22:00
"Рыжеволосый красавец": Моисеев сделал подарок поклонникам
21:41
В аэропорту Пулково самолет выкатился за пределы полосы при посадке
21:12
"Что ждет дальше?": подруга любовницы Глушко пытается узнать развязку скандального дела
20:46
В Москве двое мигрантов избили подростков на детской площадке
20:21
Армия Украины обстреляла пригород Донецка из миномета
20:17
"Рубля у меня не взял": вдова Булдакова оправдала двойника Баскова
19:56
Отец его не заботит: сына Алибасова вывели на чистую воду
19:41
Американцы усомнились в умственных способностях Джо Байдена
19:37
На Украине выпустили из тюрьмы осужденного за похищение и пытки радикала
19:07
Армия России ударила по позициям протурецких боевиков в Сирии
19:06
Покалеченная мужем-тираном беременная Грачева сделала заявление: Уже не отец
18:53
Располневшая Гагарина со странной прической удивила народ
18:42
В Монголии солдаты убили начальника караула и сбежали
18:24
Козловский приоткрыл завесу тайны о подрастающей дочери
18:20
Меладзе загнал беременную Джанабаеву в угол
18:11
Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Турцию
17:44
Под Москвой задержали мужчину с наркотиками
17:24
Большое горе: Елизавета II вместе с народом скорбит о муже
17:17
Проклятый ковид: умер продюсер и режиссер Рудольф Фурманов
17:03
Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен пропала
16:49
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
16:43
Обтянувшая дряблое тело полупрозрачным комбинезоном Бритни Спирс напугала народ
16:20
"Зона мракобесия": Бутусов рассказал о встрече с ангелом
16:18
Рост заболеваемости COVID-19 в Москве объяснили
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давно бы умерла от голода": вдова Караченцова еле-еле сводит концы с концами
Власти Белоруссии сами не верят в свою победу над оппозицией – политолог Карбалевич
Разволновавшаяся Бузова попала под капельницу
"Душная и глупая": придирчивую Долину затравили после конфликта с известной певицей
"Мурашки по телу": Пугачева заговорила о скоротечности жизни
"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон
Происшествия
Дети осиротели: вскрылись подробности страшного ДТП с российскими туристами в Турции

Дети осиротели: вскрылись подробности страшного ДТП с российскими туристами в Турции

Утром 10 апреля в Турции случилось ЧП. Автобус с российскими туристами перевернулся на обледеневшей трассе.
прочитано 167 раз

Туристический автобус, направлявшийся в Каппадокию, съехал в кювет и упал набок. Всего в салоне находились 32 пассажира. На записи, опубликованной СМИ, можно увидеть, как люди выбирались из транспорта через разбитые окна и крышу.

ПО ТЕМЕ

Россияне погибли во время отдыха в Турции

В Турции разбился автобус с туристами

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на заснеженной дороге. Одна туристка погибла. 26 человек пострадали, 19 из них не получили серьезных травм, состояние шести уточняется, отметили в Ростуризме.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники российского посольства в Анкаре, чтобы оказать помощь пострадавшим и установить причины и обстоятельства случившегося.

Погибшая работала в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. Брат женщины рассказал телеканалу "360", что она часто путешествовала с супругом. У нее остались двое детей, один из них – несовершеннолетний.

Позднее на этой же трассе случилось еще одно ДТП. Водитель автобуса также не справился с управлением из-за плохих погодных условий. Пострадали 13 пассажиров, сообщения о жертвах не поступали.

Ранее стало известно о том, что Россия может временно ограничить авиасообщение с Турцией из-за сложной эпидемиологической ситуации. 8 апреля в курортной стране выявили более 55 тысяч новых случаев заражения, передают "Известия".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 20:33 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным

Шоумен цинично высмеял артиста
Шоу-бизнес

"Не знаешь, как бороться с этой болезнью": Пресняков оказался на грани жизни и смерти

Певец сделал признание

Шоу-бизнес

"Люблю, плачу": Миронова раздавлена смертью близкого

Актриса переживает еще одну утрату

Шоу-бизнес

"Выживают на полмиллиона": Взвывшую от безденежья Поргину подняли на смех

У звезды роскошная недвижимость

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+