Дети осиротели: вскрылись подробности страшного ДТП с российскими туристами в Турции

Туристический автобус, направлявшийся в Каппадокию, съехал в кювет и упал набок. Всего в салоне находились 32 пассажира. На записи, опубликованной СМИ, можно увидеть, как люди выбирались из транспорта через разбитые окна и крышу.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на заснеженной дороге. Одна туристка погибла. 26 человек пострадали, 19 из них не получили серьезных травм, состояние шести уточняется, отметили в Ростуризме.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники российского посольства в Анкаре, чтобы оказать помощь пострадавшим и установить причины и обстоятельства случившегося.
Погибшая работала в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. Брат женщины рассказал телеканалу "360", что она часто путешествовала с супругом. У нее остались двое детей, один из них – несовершеннолетний.
Позднее на этой же трассе случилось еще одно ДТП. Водитель автобуса также не справился с управлением из-за плохих погодных условий. Пострадали 13 пассажиров, сообщения о жертвах не поступали.
Ранее стало известно о том, что Россия может временно ограничить авиасообщение с Турцией из-за сложной эпидемиологической ситуации. 8 апреля в курортной стране выявили более 55 тысяч новых случаев заражения, передают "Известия".
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