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Информация о возбуждении уголовного дела по факту смерти Тесака не подтвердилась

прочитано 113 раз

Уголовное дело по факту смерти Максима Марцинкевича не возбуждалось. Об этом сообщил официальный представитель СК по Челябинской области.

Ранее сайт VSE42.RU сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти Максима Марцинкевича. Уточнялось, что якобы было открыто производство по делу о доведении до самоубийства. Родители Марцинкевича заявили, что он не мог наложить на себя руки. Родственники умершего характеризовали его как волевого человека. При этом, по некоторым данным, Тесак страдал от биполярного расстройства. Источники из окружения национал-социалиста утверждают, что последнее время он мог быть подавлен из-за отсутствия перспектив выйти на свободу.

Автор: 16 сентября 2020, 21:06 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник

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