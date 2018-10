Российскую модель убили в США

Королева красоты попала под колеса внедорожника Toyota 4-Runner, когда остановилась посреди дороги, чтобы снять неудобные туфли. ДТП произошло ночью на пешеходном переходе.

Зеленый сигнал светофора должен был гореть еще 18 секунд, передает The Sun. Водитель даже не остановился, чтобы помочь сбитой им девушке, скрывшись с места аварии, передает The Sun.

Подруги Яны, которые шли в злополучную ночь рядом с ней, рассказали, что спокойно успели перейти дорогу, прежде чем появился автомобиль-убийца. Машина явно превысила скоростной режим.

