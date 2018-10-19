Российскую модель убили в США

Победительница конкурса "Мисс Калифорния" 30-летняя Яна Лаврентьева погибла в Лос-Анджелесе. Ее сбил автомобиль.

Королева красоты попала под колеса внедорожника Toyota 4-Runner, когда остановилась посреди дороги, чтобы снять неудобные туфли. ДТП произошло ночью на пешеходном переходе.

Зеленый сигнал светофора должен был гореть еще 18 секунд, передает The Sun. Водитель даже не остановился, чтобы помочь сбитой им девушке, скрывшись с места аварии, передает The Sun.

Подруги Яны, которые шли в злополучную ночь рядом с ней, рассказали, что спокойно успели перейти дорогу, прежде чем появился автомобиль-убийца. Машина явно превысила скоростной режим.

Beauty Queen killed by hit-and-run driver after stopping in the middle of the road to take her shoes off https://t.co/UDUgwUd92o pic.twitter.com/wp99Wb9Mez — The Sun (@TheSun) 18 октября 2018 г.

В настоящее время виновника смертельной аварии ищут полицейские. Стражи порядка изучают видео с камер уличного наблюдения. У Яны Лаврентьевой остались супруг и двое маленьких детей.

Напомним, летом этого года в курортном турецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер Тулу. Ее расстреляли в увеселительном заведении "Медуза" на Барлар-стрит. Девушка родилась в Измире. Ее клип на песню Ömür Törpüsü собрал на YouTube более миллиона просмотров.

