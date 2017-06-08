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Происшествия

США нанесли авиаудар по армии Асада

прочитано 261 раз

США обстреляли с воздуха проправительственные силы в Сирии, передает "Газета.ру". "США нанесли удары по двум средствам передвижения, которые, по нашей оценке, представляли угрозы для сил коалиции в гарнизоне Ат-Танф", – сообщил в своем Twitter официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон.


8 июня 2017, 21:08

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