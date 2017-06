США нанесли авиаудар по армии Асада

США обстреляли с воздуха проправительственные силы в Сирии, передает "Газета.ру". "США нанесли удары по двум средствам передвижения, которые, по нашей оценке, представляли угрозы для сил коалиции в гарнизоне Ат-Танф", – сообщил в своем Twitter официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон.

U.S. conducted strikes against two technical vehicles that we were assessed to be posing a threat to #Coalition forces at At-Tanf garrison.