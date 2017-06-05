Известный футболист умер во время тренировки

Футболист Шейк Тиоте, выступавший за английский "Ньюкасл", скончался в Пекине во время подготовки к матчу. Полузащитнику было 30 лет.

"С глубокой печалью я подтверждаю, что мой клиент Шейк Тиоте скончался после того, как потерял сознание на тренировке своего клуба "Бэйцзин Энтерпрайзес", – цитирует Independent агента игрока Эммануэле Палладино.

Причина смерти футболиста не разглашается. Известно, что Тиоте упал во время тренировки и уже не смог прийти в себя. Когда 30-летнего полузащитника доставили в больницу, медики лишь констатировали его смерть.

"Мы не можем сказать больше на данный момент, и мы просим, чтобы неприкосновенность частной жизни его семьи уважали в это трудное время", – отметил агент Шейка Тиоте.

"Ньюкасл" также подтвердил смерть футболиста. В заявление клуба говорится, что команда "опустошена, узнав о трагической гибели" игрока.

I am speechless and so incredibly sad. Cheick Tioté was one of the nicest and toughest teammates I have ever had. Rest in peace brother. — Vincent Kompany (@VincentKompany) 5 июня 2017 г.

Свои соболезнования семье Тиоте выразили его коллеги. “Я потерял дар речи. Так невероятно грустно”, – написал в соцсети капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани, с которым Тиоте играл за "Андерлехт".

Ивуарийский опорный полузащитник Шейк Тиоте выступал за английский "Ньюкасл" с 2010 по февраль 2017 года, провел за клуб более 150 матчей. В феврале этого года он перешел в китайский "Бэйцзин Энтерпрайзес". За сборную Кот-д'Ивуара Тиоте сыграл 52 матча, выиграл Кубок африканских наций-2015, участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.