Известный футболист умер во время тренировки

"С глубокой печалью я подтверждаю, что мой клиент Шейк Тиоте скончался после того, как потерял сознание на тренировке своего клуба "Бэйцзин Энтерпрайзес", – цитирует Independent агента игрока Эммануэле Палладино.

Причина смерти футболиста не разглашается. Известно, что Тиоте упал во время тренировки и уже не смог прийти в себя. Когда 30-летнего полузащитника доставили в больницу, медики лишь констатировали его смерть.

"Мы не можем сказать больше на данный момент, и мы просим, чтобы неприкосновенность частной жизни его семьи уважали в это трудное время", – отметил агент Шейка Тиоте.

"Ньюкасл" также подтвердил смерть футболиста. В заявление клуба говорится, что команда "опустошена, узнав о трагической гибели" игрока.

I am speechless and so incredibly sad. Cheick Tioté was one of the nicest and toughest teammates I have ever had. Rest in peace brother.