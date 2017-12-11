Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди
Врачи удалили грудь британке после того, как перепутали результаты ее анализов с результатами другой пациентки. Марьям рассказала, что в 2015 году обнаружила у себя в молочной железе шишку, после чего отправилась в больницу на маммографию.
После диагностики Яздани отправили на биопсию. Врачи поставили Марьям диагноз: рак, сообщает The Sun. Медики заявили женщине, что пораженную опухолью грудь необходимо полностью удалить. Пациентка полностью положилась на профессионализм врачей, и ей сделали женщине реконструктивную операцию.
После восьмичасового хирургического вмешательства и стационара Марьям отправилась домой. Она была шокирована, когда ей позвонили из госпиталя с извинениями. Медики сообщили, что случайно перепутали результаты анализов.
Surgeons remove mum’s breast after test results were mixed up with another patient’s https://t.co/QsxUj4qJ9t— The Sun (@TheSun) 10 декабря 2017 г.
После такого заявления Марьям пережила жуткий стресс и впала в сильнейшую депрессию, из-за которой даже закрыла свой салон красоты. В свою очередь в больнице заверили, что примут меры, чтобы подобные случаи больше не повторились. Сообщается, что возможно, что Яздани будет выплачена компенсация.
Звезда "Дома-2" призывает Примадонну спеть на новогоднем шоу
Женщина заявила, что муж сильно изменился
После случившегося женщина впала в депрессию
Дом артистки расположен в престижном районе