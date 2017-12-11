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Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
В Великобритании от невнимательности медиков пострадала 46-летняя Марьям Яздани. Женщина пережила сильнейший стресс, впала в депрессию и закрыла собственный салон красоты. 
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Врачи удалили грудь британке после того, как перепутали результаты ее анализов с результатами другой пациентки. Марьям рассказала, что в 2015 году обнаружила у себя в молочной железе шишку, после чего отправилась в больницу на маммографию.

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После диагностики Яздани отправили на биопсию. Врачи поставили Марьям диагноз: рак, сообщает The Sun. Медики заявили женщине, что пораженную опухолью грудь необходимо полностью удалить. Пациентка полностью положилась на профессионализм врачей, и ей сделали женщине реконструктивную операцию.

После восьмичасового хирургического вмешательства и стационара Марьям отправилась домой. Она была шокирована, когда ей позвонили из госпиталя с извинениями. Медики сообщили, что случайно перепутали результаты анализов.

После такого заявления Марьям пережила жуткий стресс и впала в сильнейшую депрессию, из-за которой даже закрыла свой салон красоты. В свою очередь в больнице заверили, что примут меры, чтобы подобные случаи больше не повторились. Сообщается, что возможно, что Яздани будет выплачена компенсация.

Автор: Людмила Фоканова11 декабря 2017, 09:31

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