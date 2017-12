Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди

Врачи удалили грудь британке после того, как перепутали результаты ее анализов с результатами другой пациентки. Марьям рассказала, что в 2015 году обнаружила у себя в молочной железе шишку, после чего отправилась в больницу на маммографию.

После диагностики Яздани отправили на биопсию. Врачи поставили Марьям диагноз: рак, сообщает The Sun. Медики заявили женщине, что пораженную опухолью грудь необходимо полностью удалить. Пациентка полностью положилась на профессионализм врачей, и ей сделали женщине реконструктивную операцию.

После восьмичасового хирургического вмешательства и стационара Марьям отправилась домой. Она была шокирована, когда ей позвонили из госпиталя с извинениями. Медики сообщили, что случайно перепутали результаты анализов.

