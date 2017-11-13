В США после пожара пропали коты-рекордсмены

В США в пригороде Детройта пропали два кота, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса, – Арктурус и Сигнус. Животные сбежали из дома, когда в нем начался пожар, передает "Газета.ru".

Хозяева и добровольцы ведут поиск пропавших животных. Арктурус признан самым высоким домашним котом в мире (48 сантиметров), Сигнус – обладатель самого длинного хвоста (43 сантиметра).