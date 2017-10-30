Бизнесмена расстреляли в упор под Москвой

В Подмосковье совершено покушение на владельца сети цветочных магазинов. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликована в Сети.

Неизвестный подошел к выезжавшему с парковки автомобилю и начал стрелять в водителя. Злоумышленник выпустил шесть пуль, передает "360" со ссылкой на Telegram‐канал Mash.

Водитель продолжил движение и самостоятельно покинул место происшествия. По предварительным данным, ни одна пуля не задела жизненно важные органы. Состояние пострадавшего не уточняется.