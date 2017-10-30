Бизнесмена расстреляли в упор под Москвой
Неизвестный подошел к выезжавшему с парковки автомобилю и начал стрелять в водителя. Злоумышленник выпустил шесть пуль, передает "360" со ссылкой на Telegram‐канал Mash.
Водитель продолжил движение и самостоятельно покинул место происшествия. По предварительным данным, ни одна пуля не задела жизненно важные органы. Состояние пострадавшего не уточняется.
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