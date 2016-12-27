Освобождение заложницы стрелка в Москве

Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими.

К тому моменту как спецназ попал в жилище, предполагаемый преступник был мертв. Пенсионерка около восьми часов провела рядом с вооруженным охотничьим ружьем Кириллом Луньковым в квартире на Ельнинской улице.

Пенсионерка самостоятельно открыла дверь готовившимся к штурму бойцам Росгвардии. Женщина находилась в шоковом состоянии. Она встречала силовиков, рыдая. Видео освобождения сняли бойцы, передает телеканал "360".

Отметим, пенсионерка около 01:00 ночи вышла на шум в подъезде, увидев, как ее 45-летний сосед ранил двух сотрудников ГБУ "Жилищник" и трех оперативников. После этого Луньков взял пожилую женщину в заложники и заперся в ее квартире.

Переговоры с Луньковым, задолжавшим сумму в несколько миллионов и в отчаянии пошедшем на безумный поступок, растянулись до утра. Но в итоге мужчина решил не сдаваться и покончил жизнь самоубийством, застрелившись.