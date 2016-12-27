Спортсмен не стал обращаться за помощью в полицию
Тело мальчика пять часов пролежало в квартире, прежде чем его нашла мать
Поножовщина подписчиков паблика "ВКонтакте" попала на видео
Один из подписчиков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отвел своего противника в подсобное помещение, сообщает Life.ru. После короткой словесной перепалки участник "сходки" нанес мужчине 15 ножевых ранений.
Через некоторое время еще один мужчина заступился за пьяного посетителя заведения. В результате очередной потасовки он получил десять ножевых ранений в шею.
Драку остановили подоспевшие на помощь сотрудники ресторана. Персонал заведения вызвал скорую помощь пострадавшим. Прибывшие медики доставили их в больницы. "Двое мужчин после инцидента находятся в коме", – сообщил источник.
Напомним, в октябре 2016 года потасовка пассажиров в столичном метро также закончилась поножовщиной. Мужчина, вышедший из поезда, столкнулся плечом с другим человеком, попытавшимся войти в вагон. В результате словесной перепалки один из них нанес другому два ножевых ранения.
Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки