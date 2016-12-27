Поножовщина подписчиков паблика "ВКонтакте" попала на видео

Подписчики паблика "Вписки Москвы" социальной сети "ВКонтакте" устроили поножовщину на "сходке" в ресторане. Конфликт разгорелся между членами компании и сотрудниками заведения.

Один из подписчиков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отвел своего противника в подсобное помещение, сообщает Life.ru. После короткой словесной перепалки участник "сходки" нанес мужчине 15 ножевых ранений.

Через некоторое время еще один мужчина заступился за пьяного посетителя заведения. В результате очередной потасовки он получил десять ножевых ранений в шею.

Драку остановили подоспевшие на помощь сотрудники ресторана. Персонал заведения вызвал скорую помощь пострадавшим. Прибывшие медики доставили их в больницы. "Двое мужчин после инцидента находятся в коме", – сообщил источник.

Напомним, в октябре 2016 года потасовка пассажиров в столичном метро также закончилась поножовщиной. Мужчина, вышедший из поезда, столкнулся плечом с другим человеком, попытавшимся войти в вагон. В результате словесной перепалки один из них нанес другому два ножевых ранения.