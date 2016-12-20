Раскрыты подробности жестокого убийства дворника в Барвихе

Правоохранительные органы проводят расследование по факту гибели дворника в элитном особняке на Барвихе. По предварительным данным, погибший мужчина работал на известного российского бизнесмена Александра Радалова, который является генеральным директором холдинга "Ампир Дизайн".

"Дворник Алексей вместе с другим рабочим забрались в сауну особняка. После посиделок завязалась поножовщина, в результате которой мужчина погиб", – сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах. Следствие уже установило предполагаемого убийцу, ведутся поиски преступника.

