Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года

Знаки зодиака под влиянием ретромеркурия.

Весна 2023 года для пяти знаков зодиака станет решающей. Им придется кардинально менять свою жизнь. Однако эти перемены будут лишь на пользу, считают эксперты. Астропсихолог Екатерина Лемеза в беседе с Пятым каналом объяснила, к чему готовиться людям. По ее словам, весной 2023-го произойдет эпохальная смена планет на небосводе.

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Планета контроля и дисциплины Сатурн 7 марта переместится в знак зодиака Рыбы и будет оставаться в этом созвездии до февраля 2026 года. 23 марта самая трансформационная и медленная из планет Плутон перейдет в знак Водолея и останется там на 20 лет, что разительно изменит наше общество.

"Первыми почувствуют преобразования на себе Козероги, Водолеи, Весы, Раки и Тельцы. Основной совет в это время — не держитесь за прошлое, разрешите миру дарить вам новые возможности", – заявила автролог.

Меркурий в начале марта будет в Рыбах, что осложнит все коммуникации между людьми. Потом он окажется в знаке Овна. В апреле Меркурий войдет в фазу ретроградности, где будет находиться с 21 апреля по 15 мая.

ОВЕН

В марте Овны будут как никогда деловыми и успешными. Будут новые знакомства и даже выгодные контракты. Во второй половине марта этот знак ждет финансовое благополучие. Не стоит быть в тени в это время, почаще выходите в люди и выступайте на публике.

В апреле Овнам лучше заниматься домашними делами. Побольше общайтесь с родственниками и возьмите паузу в работе. Жто поможет избежать конфликтов в мае.

ТЕЛЬЦЫ

В начале весны Тельцам следует обратить внимание на себя. Займитесь здоровьем и побольше уделяйте себе внимание. Это поможет восстановить силы и прийти в гармоничное состояние души.

В апреле Тельцов ждет динамичное развитие событий. Могут быть командировки и выезды за город. Там можно познакомиться с подезными людьми и достичь роста.

Непростая фаза весны для Тельцов – середина сезона. Здесь придется забыть о стабильности и двигаться в направлении развития. Май принесет Тельцам романтические связи. Не забывайте о саморазвитии и обучении.

БЛИЗНЕЦЫ

В марте Близнецам нужна перезагрузка. Можно устроить себе отуск или отправиться в путешествие. Желательно уехать хотя бы на время на юг. Эти траты быстро окупятся.

В апреде Близнецам придется потрудиться, это очень плодотворный период, который принесет положительные изменения в жизни. В период ретро-Меркурия — с 21 апреля по 15 мая — лучше отложить все трансформации, связанные с прическами и пластической хирургией. В мае остерегайтесь ссор с близкими.

РАК

В начале весны Ракам стоит заняться своим здоровьем. Астролог советует сделать полную диагностику организма, в том числе сдатьв се необходимые анализы. Также уделите внимание ментальному здоровью.

В марте полезно будет заняться обучением, а в апреле вас ждут любовные приключения. Май — трансформационный месяц для Раков. Гороскоп рекомендует забыть прошлое и перестать бояться перемен.

ЛЕВ

Первая половина весны станет знаковой для Львов. Вероятны изменения на работе и даже смена вида деятельности. В марте астролог также советует сделать полное обследование организма.

В середине весны Львам стоит сосредоточиться на своих целях. не забывайте вовремя отдыхать.

ДЕВА

В марте свободные Девы смогут наконец обрести любовь. Однако в этом месяце не стоит заключать какие-либо сделки. В апреле стоит обратить внимание на карьеру. Отдых можно будет совмещать с командировками. Личного счастья и идиллии можно будет достичь в мае.

ВЕСЫ

В марте Весам будет везти на работе. Начальство оценит ваши старания. Есть шанс получить премию или повышение на службе. Одинокие Весы смогут найти свою любовь.

СКОРПИОН

Самыми важными у Скорпионов в марте будут отношения с партнером и семейные ценности. Почти все начало весны знак будет балансировать для достижения гармонии в доме. Для достижения взаимопонимания в паре придется приложить усилия.

СТРЕЛЕЦ

Весь март Стрельцы будут пытаться устаканить семейные дела. Вас будет словно засасывать в споры и стычки, не поддавайтесь. Тема родителей будет особенно сильно звучать в этом месяца. Необходимо уделить им время и внимание.

КОЗЕРОГ

В марте Козероги будут активно общаться с родными и соседями. Это удачный период для ремонта или стройки. В апреле уделите время своей второй половинке. Одинокие Козероги весной встретят любовь. Май — трансформационный месяц для Козерогов. Перемены поначалу привыкшим к стабильности Козерогам покажутся болезненными. Однако не стоит переживать по этому поводу.

ВОДОЛЕЙ

У этого знака зодиака на первом месте будут весной деньги. Не рискуйте и не разбрасывайтесь деньгами. Старайтесь грамотно распоряжаться накоплениями. В апреле поберегите здоровье и будьте осторожны.

РЫБЫ

У Рыб будет крайне много знакомств весной. Эти связи могут перерасти в деловые проекты. Весь март Рыбы на виду, так что следите за внешностью. В апреле возмодны ссоры с соседями и родными. Чтобы отвлечься, займитесь покупкой предметов декора для квартиры или загородного дома. В апреле уделите время любимым. Пригласите их на ужин или в театр.

В мае важно получать удовольствие от жизни. Рыбы, которые мечтали о прибавлении в семействе, получат радостную весть о беременности.