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Гороскоп
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года

Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года

Знаки зодиака под влиянием ретромеркурия.
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Весна 2023 года для пяти знаков зодиака станет решающей. Им придется кардинально менять свою жизнь. Однако эти перемены будут лишь на пользу, считают эксперты. Астропсихолог Екатерина Лемеза в беседе с Пятым каналом объяснила, к чему готовиться людям. По ее словам, весной 2023-го произойдет эпохальная смена планет на небосводе.

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Планета контроля и дисциплины Сатурн 7 марта переместится в знак зодиака Рыбы и будет оставаться в этом созвездии до февраля 2026 года. 23 марта самая трансформационная и медленная из планет Плутон перейдет в знак Водолея и останется там на 20 лет, что разительно изменит наше общество.

"Первыми почувствуют преобразования на себе Козероги, Водолеи, Весы, Раки и Тельцы. Основной совет в это время — не держитесь за прошлое, разрешите миру дарить вам новые возможности", – заявила автролог.

Меркурий в начале марта будет в Рыбах, что осложнит все коммуникации между людьми. Потом он окажется в знаке Овна. В апреле Меркурий войдет в фазу ретроградности, где будет находиться с 21 апреля по 15 мая.

ОВЕН

В марте Овны будут как никогда деловыми и успешными. Будут новые знакомства и даже выгодные контракты. Во второй половине марта этот знак ждет финансовое благополучие. Не стоит быть в тени в это время, почаще выходите в люди и выступайте на публике.

В апреле Овнам лучше заниматься домашними делами. Побольше общайтесь с родственниками и возьмите паузу в работе. Жто поможет избежать конфликтов в мае.

ТЕЛЬЦЫ

В начале весны Тельцам следует обратить внимание на себя. Займитесь здоровьем и побольше уделяйте себе внимание. Это поможет восстановить силы и прийти в гармоничное состояние души.

В апреле Тельцов ждет динамичное развитие событий. Могут быть командировки и выезды за город. Там можно познакомиться с подезными людьми и достичь роста.

Непростая фаза весны для Тельцов – середина сезона. Здесь придется забыть о стабильности и двигаться в направлении развития. Май принесет Тельцам романтические связи. Не забывайте о саморазвитии и обучении.

БЛИЗНЕЦЫ

В марте Близнецам нужна перезагрузка. Можно устроить себе отуск или отправиться в путешествие. Желательно уехать хотя бы на время на юг. Эти траты быстро окупятся.

В апреде Близнецам придется потрудиться, это очень плодотворный период, который принесет положительные изменения в жизни. В период ретро-Меркурия — с 21 апреля по 15 мая — лучше отложить все трансформации, связанные с прическами и пластической хирургией. В мае остерегайтесь ссор с близкими.

РАК

В начале весны Ракам стоит заняться своим здоровьем. Астролог советует сделать полную диагностику организма, в том числе сдатьв се необходимые анализы. Также уделите внимание ментальному здоровью.

В марте полезно будет заняться обучением, а в апреле вас ждут любовные приключения. Май — трансформационный месяц для Раков. Гороскоп рекомендует забыть прошлое и перестать бояться перемен.

ЛЕВ

Первая половина весны станет знаковой для Львов. Вероятны изменения на работе и даже смена вида деятельности. В марте астролог также советует сделать полное обследование организма.

В середине весны Львам стоит сосредоточиться на своих целях. не забывайте вовремя отдыхать.

ДЕВА

В марте свободные Девы смогут наконец обрести любовь. Однако в этом месяце не стоит заключать какие-либо сделки. В апреле стоит обратить внимание на карьеру. Отдых можно будет совмещать с командировками. Личного счастья и идиллии можно будет достичь в мае.

ВЕСЫ

В марте Весам будет везти на работе. Начальство оценит ваши старания. Есть шанс получить премию или повышение на службе. Одинокие Весы смогут найти свою любовь.

СКОРПИОН

Самыми важными у Скорпионов в марте будут отношения с партнером и семейные ценности. Почти все начало весны знак будет балансировать для достижения гармонии в доме. Для достижения взаимопонимания в паре придется приложить усилия.

СТРЕЛЕЦ

Весь март Стрельцы будут пытаться устаканить семейные дела. Вас будет словно засасывать в споры и стычки, не поддавайтесь. Тема родителей будет особенно сильно звучать в этом месяца. Необходимо уделить им время и внимание.

КОЗЕРОГ

В марте Козероги будут активно общаться с родными и соседями. Это удачный период для ремонта или стройки. В апреле уделите время своей второй половинке. Одинокие Козероги весной встретят любовь. Май — трансформационный месяц для Козерогов. Перемены поначалу привыкшим к стабильности Козерогам покажутся болезненными. Однако не стоит переживать по этому поводу.

ВОДОЛЕЙ

У этого знака зодиака на первом месте будут весной деньги. Не рискуйте и не разбрасывайтесь деньгами. Старайтесь грамотно распоряжаться накоплениями. В апреле поберегите здоровье и будьте осторожны.

РЫБЫ

У Рыб будет крайне много знакомств весной. Эти связи могут перерасти в деловые проекты. Весь март Рыбы на виду, так что следите за внешностью. В апреле возмодны ссоры с соседями и родными. Чтобы отвлечься, займитесь покупкой предметов декора для квартиры или загородного дома. В апреле уделите время любимым. Пригласите их на ужин или в театр.

В мае важно получать удовольствие от жизни. Рыбы, которые мечтали о прибавлении в семействе, получат радостную весть о беременности.

Зодиак. Фото: Roscosmos/ via Globallookpress.com/ Globallookpress.com
Автор: 3 марта 2023, 06:08 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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