"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате

Петр Порошенко для украинской политики – отыгранная карта. Это человек больной и сильно пьющий. К тому же на него накоплены тонны компромата – который и вывалят на политика сразу после его проигрыша на президентских выборах.



"Однозначно на выборах в Украине победит Владимир Зеленский. Не столько благодаря тому, что он такой замечательный и перспективный, а просто потому, что люди голосуют против Порошенко. Они категорически не хотят, чтобы действующий президент оставался у власти", - сказала "Дни.ру" ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. По ее словам, была бы воля украинцев, люди бы уже сегодня пришли к избирательным участкам и проголосовали, только бы больше не видеть и не слышать его.

Но что же тогда будет с Порошенко? Ясновидящая уверена – его поражение на выборах это не просто неудача политического деятеля. "Действующий президент Украины уже как кость в горле – и у себя в стране, и на Западе. Остаться на Украине ему не удастся. Он уедет, будет заниматься своим бизнесом, при этом продолжит предпринимать попытки вернуться в политику, за что будет получать "по носу". Свою роль в судьбе Украины он отыграл", – считает Абравитова.

Более того, ясновидящая уверена, что на Порошенко заведут уголовные дела. "Петру Алексеевичу точно не позавидуешь. Он подвел людей, которые делали на него ставку и, соответственно, на их помощь ему рассчитывать уже не приходится. Таких людей как Порошенко обычно "кидают" их же покровители, а они у него конечно же были. Сейчас они будут от него всеми силами открещиваться, подставлять, сливать компроматы и так далее, – считает таролог. – Его ждет не очень хорошее развитие событий и правовая ответственность. Не позавидуешь, в том числе и его физическому состоянию. Без пяти минут бывший президент Украины человек больной, сильно пьющий, а на фоне всего происходящего его пагубная привычка, как вы понимаете, будет только прогрессировать".

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Петр Порошенко набрал 15,95% голосов, его оппонент шоумен Владимир Зеленский – 30,24% . Второй тур выборов пройдет 21 апреля. По данным соцопросов, за Владимира Зеленского сейчас готовы отдать голоса около 70% украинских избирателей.

