Испуганный Порошенко назвал Зеленского "котом в мешке"

Владимир Зеленский во время дебатов с Петром Порошенко напугал действующего президента вопросом о суде. Украинский президент вместо ответа заговорил на отвлеченные темы.

Владимир Зеленский во время дебатов загнал в угол Петра Порошенко жесткими вопросами. В частности, кандидат поинтересовался у действующего президента – если по окончании своего срока он окажется под судом, посчитает ли это местью или политическим преследованием?

Ответа от Порошенко собравшийся на стадионе "Олимпийский" народ так и не услышал. Украинский лидер пространно рассуждал про свободную журналистику во времена Майдана, покритиковал своего оппонента, и несколько раз назвал Владимира Зеленского "котом в мешке". Однако о возможном суде он так и не вспомнил.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. На 21 апреля был назначен второй тур. По данным соцопросов, за Владимира Зеленского сейчас готовы отдать голоса около 70% украинских избирателей.

3 апреля Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко условие: дебаты кандидатов должны пройти не в телестудии, а на столичном стадионе "Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей. Порошенко согласился.

Владимир Зеленский, завершая дебаты, перечислил достижения Петра Порошенко. По словам кандидата, ниболее значимые из них это безвизовый режим с ЕС, церковный томос и восстановленная армия. В то же время, Зеленский удивился тому, что все эти достижения Порошенко приписал лично себе. Кандидат подчеркнул, что над безвизом работали дипломаты, а над томосом – представители украинской церкви еще до того, как Порошенко стал президентом, передает RT.

��Зеленский и Порошенко на коленях. Зацените, историческое фото �� pic.twitter.com/IhbViG1Too — Сергей (@Koldun87) 19 апреля 2019 г.

Петр Порошенко напомнил Владимиру Зеленскому, что шоумен выражал готовность встать на колени перед президентом России Путиным. "Я говорил: я готов встать перед вами на колени, только не ставьте на колени Украину. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца. И вас приглашаю", – заявил Зеленский – и встал на колени перед залом. Порошенко же повернулся к залу спиной и встал на колени перед флагом Украины.

