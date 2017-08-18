Названа причина болезни Веры Глаголевой

Считается, что рак – заболевание, которое нельзя назвать в чистом виде физиологическим. Оно часто является психосоматическим: заболевает душа, а тело берет на себя половину этой боли. Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова считает, что Веру Глаголеву надломили жизненные невзгоды.

"Онкология – это, по сути, программа под названием "Убей себя сам". Человек уходит из жизни, потому что не может с чем-то смириться. А жизнь Веры Глаголевой располагала к таким страданиям.

Перфекционистка, она постоянно искала справедливости, старалась жить правильно, практически имела комплекс отличницы. Добро и зло с детства воспринимала как данность, белое и черное – без полутонов. Принять эту жизнь и не надломиться практически не было шансов", – рассказала медиум Dni.Ru.

"Актриса выглядела спокойной, но внутри бушевали страсти. То, что проходило в жизни, переживала крайне трудно. Самым страшным ударом стало расставание с мужем Родионом Нахапетовым. Вся страна сопереживала Вере, когда она осталась одна с двумя детьми. А ей пришлось взять часть боли и страданий детей на себя", – отметила гадалка.

"Вера Глаголева была волевым человеком. В прошлом – спортсменка, а там без физической силы и целеустремленности делать нечего. Боевой характер сказывался во всем. Тянула детей – вырастила интересных личностей. Глаголева прожила полноценную, глубокую жизнь, с огромным количеством эмоций. Она ярко горела и высветила звездами небосвод над нами. Ее невозможно было не любить, невозможно было не восхищаться. Она многое успела, и отсюда довольно высокая концентрация событий за 61 год", – пояснила Абравитова.

Ясновидящая добавила, что онкология считается даром свыше: "Афонские монахи вымаливают рак, чтобы уйти с Земли. Люди верят, что Бог таким образом приближает человека к себе, ценя его душу и выделяя из других людей".