Убитая горем семья Глаголевой просит помощи

Известие о смерти Веры Глаголевой обрушилось на ее семью и поклонников внезапно. Последние часы своей жизни актриса провела в больнице Германии.

Родные актрисы Веры Глаголевой обратились в российское консульство во Франкфурте-на-Майне за помощью в возвращении тела на родину, в Россию. СМИ распространили информацию о том, что актриса умерла не в США, как до этого говорилось, а в Германии, куда прилетела на лечение. Как стало известно, Глаголева скончалась в день прилета в Баден-Баден. Кирилл Шубский ранее сообщил, что его жена умерла после продолжительной болезни.

Первой о кончине актрисы сообщила ее подруга Лариса Гузеева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. После того как несколько месяцев назад самочувствие артистки ухудшилось, ей пришлось сутки провести в реанимации. Потом врачи отпустили ее домой. А журналисты узнали, что Глаголевой регулярно переливали кровь. Некоторое время она оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.

Публикация от Блокнот Звезды (@bloknot_stars) Авг 16 2017 в 7:19 PDT

Стоит отметить, что родные Веры Глаголевой попросили не тревожить их и дать время осознать утрату. Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова выступила с обращением и попросила представителей СМИ в этот трагический период жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить их семью в покое. "Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере". Младшая же Анастасия Шубская в своем Instagram написала: "Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом, и мы чувствуем это".