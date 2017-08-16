Убитая горем семья Глаголевой просит помощи

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Вера Глаголева с семьей. Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Известие о смерти Веры Глаголевой обрушилось на ее семью и поклонников внезапно. Последние часы своей жизни актриса провела в больнице Германии.

Продолжение: Россияне шокированы смертью Глаголевой
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Родные актрисы Веры Глаголевой обратились в российское консульство во Франкфурте-на-Майне за помощью в возвращении тела на родину, в Россию. СМИ распространили информацию о том, что актриса умерла не в США, как до этого говорилось, а в Германии, куда прилетела на лечение. Как стало известно, Глаголева скончалась в день прилета в Баден-Баден. Кирилл Шубский ранее сообщил, что его жена умерла после продолжительной болезни.

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Вера Витальевна Глаголева

Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

Первой о кончине актрисы сообщила ее подруга Лариса Гузеева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. После того как несколько месяцев назад самочувствие артистки ухудшилось, ей пришлось сутки провести в реанимации. Потом врачи отпустили ее домой. А журналисты узнали, что Глаголевой регулярно переливали кровь. Некоторое время она оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.

Публикация от Блокнот Звезды (@bloknot_stars)

Стоит отметить, что родные Веры Глаголевой попросили не тревожить их и дать время осознать утрату. Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова выступила с обращением и попросила представителей СМИ в этот трагический период жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить их семью в покое. "Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере". Младшая же Анастасия Шубская в своем Instagram написала: "Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом, и мы чувствуем это".

Автор: Василиса Моргунова16 августа 2017, 18:25
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Какой запомнилась актриса Вера Глаголева

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