Циничные украинцы поглумились над смертью Глаголевой

Соседи обрадовались уходу любимой в России артистки. И показали свою моральную низость.

Пока россияне оплакивают актрису и режиссера Веру Глаголеву, скончавшуюся от рака желудка 16 августа, украинцы устраивают пляски на костях. В Незалежной радуются смерти любимицы "оккупантов" и глумятся над ее памятью.

"Она поддерживала агрессию России против Украины", – с таким чудовищным заголовком экстремистский сайт "Миротворец" опубликовал новость о кончине Глаголевой. А дальше полился поток грязи, лжи и оскорблений.

"Она нарушила государственную границу Украины и попала в чистилище "Миротворца". Через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти. Все еще не верите, что поддержка российской агрессии и попадание в чистилище – первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", – пишут обезумевшие от ненависти и зомбированные пропагандой украинцы.

"Главное – умерла-то не в России, во "враждебную" Америку лечиться поехала", "Была хорошей актрисой. Умерла скрепной дурой", – злорадно комментируют публикацию одни. "Кобзон и Задорнов заболели задолго до "Миротворца", так что ваша схема не работает. Почему человек заболел, что с нами случится через час, мы не знаем. Промысел Господень нам не разгадать, да и пытаться не следует", – напоминают другие.

Напомним, что братья-украинцы взяли за моду радоваться несчастьям россиян, будь то авария в московском метро, в результате которой погибли 16 человек и более 100 пострадали, гибель артистов и военных в катастрофе Ту-154 или крушение лайнера Airbus А321 в Синайской пустыне. Они глумятся и ликуют, потеряв человеческий облик и забыв о морали...