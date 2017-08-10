Криштиану Роналду добился успехов в футболе с помощью секса

Криштиану Роналду считается одним из лучший футболистов современности, лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии и рекордсменом по количеству сыгранных за нее матчей. Обладатель множества высших спортивных наград, в том числе трижды обладатель "Золотого мяча" как лучший футболист мира. Чем он обязан такому успеху и что происходит в его жизни, попробовала разобраться практикующий астролог Марина Ма, которая по просьбе Dni.Ru заглянула в его натальную карту.

"Прославленному футболисту по праву рождения даны большие способности и возможности для реализации в социуме. Огненная карта выдает в нем человека энергичного, целеустремленного, обладающего большой физической силой и выносливостью. Таким людям и самим сложно усидеть на месте, и других они заряжают своей энергией. Самая заметная и мощная планета в карте Роналду – Марс, расположенный практически на Асценденте, наделяет точностью и скоростью все его жизненные проявления, а самого Роналду – огромной физической выносливостью, харизмой прирожденного лидера, конкурентными преимуществами истинного борца и победителя, – рассказывает астролог Марина Ма. – Такое положение Марса также свидетельствует о том, что Криштиану большой трудяга и его грандиозные спортивные достижения являются результатом ежедневных физических усилий и огромной силы воли в достижении цели. И выбор футбола, активного игрового вида спорта, где присущие его натуре трудоголизм, напор и воля к победе играют ключевое значение, вполне оправдано. К тому же, имея сильный Плутон, Криштиану Роналду вполне успешно сублимирует свою мощнейшую сексуальную энергию в спортивные достижения – как мы видим, забивать голы у него получается просто отлично!".

Венера, отвечающая за деньги в карте Роналду, также расположенная на Асценденте в соединении с уже упомянутым Марсом, гарантирует хороший финансовый результат в деле, где нужно монетизировать свое тело и навыки, действовать активно, спонтанно, напролом, пробивая свою инициативу силой. Недаром Криштиану является одним из самых высокооплачиваемых футболистов современности – за его переход в "Реал" в свое время были заплачены рекордные 80 миллионов фунтов стерлингов. "Смею предположить, что вратарь из Роналду получился бы весьма посредственный. А вот бомбардир, задача которого обойти всех, действовать активно, непредсказуемо, выложиться на 100% и забить мяч в ворота противника, тем самым продемонстрировать овновский напор и спонтанность в своем апогее – это про него", – говорит астролог.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 12 2017 в 8:54 PDT

Относительно типажа женщины, которая может привлечь внимание Криштиану, здесь тоже все предельно очевидно. Имея Венеру в Овне в соединении с собственным управителем и Луну во Льве, ему всегда будут нравиться женщины огненного типа: яркие, страстные, самодостаточные, сразу обращающие на себя внимание, что называется "с огоньком". "Партнершами Криштиану всегда будут женщины публичные, статусные, имеющие определенное положение и вес в обществе, с мнением которых нужно считаться, и которые будут мотивировать на подвиги и движение вперед. Скромницы и "серые мышки", которых нужно прятать дома – не его выбор. Да и Плутон, планета страсти и высоких энергий, расположившаяся в Доме Партнерства, подтверждает тот факт, что футболист любит, что называется, "погорячее" и "позаметнее", – уверена Марина Ма.

Почему же такой успешный, целеустремленный, привлекательный мужчина как Криштиану Роналду до сих пор не нашел свою вторую половину? Судя по натальной карте, он имеет завышенные требования к женщинам. Футболист находится в поиске некого идеала, который, как известно, трудно достижим. Обе женские планеты в его карте стоят в огненных знаках, а значит секс, страсть и накал в отношениях является главным мотивирующем фактором при выборе партнерши. А наличие сильного, но напряженного Плутона в Доме Партнерства говорит о напряженности партнерской темы в целом, потребности отношений "на грани фола", в которых присутствует некая фатальность, давление, постоянный надлом и скрытая борьба. При этом интересно, что сам Дом Партнерства расположен в Весах, знаке гармонии и компромисса, не терпящего огненного напора и давления. Имея такие противоположные по своей сути образы партнерских отношений и самого типажа партнерши, не сложно представить, как сложно Криштиану найти свой идеал.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 10 2017 в 1:37 PDT

Два месяца назад СМИ облетела новость, что Криштиану Роналду стал многодетным отцом – суррогатная мать во второй раз родила ему близнецов (у футболиста уже есть сын, Криштиану-младший, также рожденный от суррогатной матери). Мощная Луна, отвечающая в карте Роналду за детскую тему, говорит об особенной важности детской темы, когда родительский инстинкт сильно акцентирован для человека. Однако, Луна достаточно напряженная, находится в оппозиции с собственным диспозитором, а также в аспекте с Ураном, планетой масштаба и свободы, нестандартного мышления и инновационных взглядов на мироустройство. Все это, в совокупности с завышенными требованиями к женщине как жене и матери своих детей, нашло отражение в том, что в своем стремлении иметь детей Криштиану пошел вопреки общепринятым стандартам и не побоялся прибегнуть к услугам суррогатной матери, чтобы реализовать свою острую потребность в отцовстве.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 4 2017 в 11:07 PDT

И, конечно, появление детей таким нетрадиционным способом дало еще один повод для обсуждения "нетрадиционной" ориентации Криштиану Роналду. Такие доводы не беспочвенны: оппозиция деформированных светил, стоящих в гармоничных аспектах к сильному Урану говорит о том, что человек несколько отличается "от нормы". Яркая, сильно акцентированная Венера на Асценденте указывает на доминирование женских энергий в мужской карте. Да и находится Венера в точном соединении со стремительным Марсом и в квадрате с Нептуном, вносящим хаос и неразбериху в личную жизнь. Все это говорит о том, что Роналду натура страстная и неординарная, и в своих сексуальных пристрастиях скорее дезориентирован, склонен к нестандартному мышлению и экспериментам. Но все таки на чисто "гейскую" позицию, как ни удивительно, такое положение планет не указывает – женщин Криштиану любит и предпочитает женщин страстных, огненных, необычных, как и он сам. Но, видимо, встретить такую пока не довелось…