Роналду удивил суд нелепыми оправданиями

Роналду считает, что в суде он оказался из-за своего имени. Судья успокоил футболиста, что финансовые правонарушения совершают самые разные люди и в итоге оказываются на скамье подсудимых.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в суде по обвинению в неуплате налогов на сумму более чем в пятнадцать миллионов евро, сообщают испанские издания. Общения с прессой футболист избегает.

В суде форвард высказал мнение, что единственная его вина – это его имя. "Если бы меня не звали Криштиану Роналду, то я бы сейчас не сидел здесь", – заявил Роналдо судье, пишет испанская AS.

Судья поспешил заверить футболиста, что тот заблуждается. В суде может оказаться любой человек.

"На вашем месте оказывается много анонимных людей. Вы подозреваетесь в финансовом преступлении, основанном на доказательствах, которые были предоставлены прокурором и по которым я обязан принять решение", – возразил судья форварду.

Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду с доходом в 126,5 миллионов евро занимает в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов седьмую строчку. По итогам 2016 года его признали лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и присудили "Золотой мяч".

