Тарасов пролил свет на брачный контракт с Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов показал в Instagram семейную идиллию с Анастасией Костенко и пролил свет на их брачный контракт. Пользователи Сети посчитали, что футболист устроил эту провокацию специально для экс-супруги, и закидали его ругательствами.

Даже не верится, что в доме, который спортсмен приобретал и строил вместе с Ольгой Бузовой, перешел в руки новой хозяйки. Футболист бросил к ногам своей нынешней любимой женщины Анастасии Костенко, которую ведущая "Дома-2" обзывает "мисской", роскошный особняк у реки.

Сейчас Тарасов обустраивает просторный дом по вкусу теперешней зазнобы. Вместе с ней он подбирает гардины и прочие необходимые для счастливой и комфортной совместной жизни вещи.

Дмитрий поделился фото с любимой в Instagram. На снимке влюбленные стоят спиной к фотографу и обсуждают детали интерьера.

"Остались последние штрихи, – сообщил подписчикам Тарасов. – Заказываем шторы в наш дом с @kostenko.94". После подмигивающего смайлика пошли многозначительные хештеги: #нашдом #семья #мама #сестра #дети #счастье #уют #покой #тишина #понимание #забота.

Пользователи Сети моментально увидели в этом эдакий издевательский "привет" Ольге Бузовой, потому что изначально это был ее дом. Но из-за развода и брачного контракта телеведущей пришлось покинуть особняк.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Май 18 2017 в 8:32 PDT

"Фууууу, показушник, спец для Оли посвятил этот пост", "Забыл хештег поставить #язнаючтотысмотришь 😂😂😂😂", "Шторы они выбирают, пришла на все готовое, и в чужой дом !", "Позорник. Это и Олин дом", "А убрали уже со стены огромные буквы O и D? Или Настя так и терпит?", "Не очень это красиво... тупая провокация ... не умно", "Зато какая любовь была, когда ножку сломал, салюты, песни, огромные букеты роз, мой моя. Фу какая это показуха", "Счастье любит тишину))) однозначнооо😄 показушники ******нные )) ничего святого нет", "Хештеги как у 16 летнего парня, который впервые занялся петтингом с живой женщиной", – устроили публичную порку Тарасову комментаторы.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 1 2017 в 3:09 PDT

Анастасии Костенко тоже досталось немало упреков от фанатов Бузовой. Более того, некоторые предположили, что футболист заставит девушку подписать брачный контракт, как Ольгу в свое время. И тогда после расставания Костенко тоже останется ни с чем. Однако Тарасов их удивил. "У нее не будет", – лаконично написал Дмитрий, дав понять, что Анастасии не придется подписывать документы, как Ольге.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Апр 23 2017 в 8:36 PDT

Но пользователи Сети решили, что таким образом футболист сообщил о своем нежелании жениться вообще. "У нее брачного контракта не будет ,потому что замуж ты ее не возьмешь))))))))", "Пока этот дворец построит, не одну поменяет. Но то что он не скоро женится -это факт!", "Строил с одной, обустроит с ней😆жить будет со следующей😆", – глумятся интернет-ехидны, одной из которых невозмутимый Тарасов на грубость ответил смайлом с поцелуем.