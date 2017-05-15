Любовница Тарасова повторяет ошибки Бузовой

Есть какая-то мистика в любовном треугольнике Дмитрия Тарасова. Все друг за другом повторяют: футболист дарит любимым женщинам одинаковые подарки, Ольгу Бузову не раз ловили на копировании внешности соперницы, а теперь Анастасию Костенко уличили в том, что она наступает на грабли бывшей жены спортсмена.

Внимательные репортеры подметили, что поведение Костенко ничем не отличается от поведения Бузовой, когда та была в браке с Тарасовым. Мол, Анастасия, как и Ольга, стала выставлять напоказ сокровенное, работать на публику.

Ведущая "Дома-2" во время замужества даже завела сахарный хештег #моямой и изводила своих подписчиков в Instagram любовными сообщениями, нежностями и прочей ванилью. А еще она регулярно хвасталась роскошными букетами цветов и другими дорогими подарками от мужа вроде люксовых сумок и авто (машину, к слову, в процессе развода Дмитрий у бывшей жены отобрал).

После развода Тарасов сообщил, что его эта жизнь напоказ не устраивала. Порвав с Ольгой, Дмитрий осознал, что не нужно было выставлять свои отношения на публику и "жить ради лайков". Он назвал ошибкой это существование напоказ, к которому привыкла Бузова за долгие годы на "Доме-2".

Однако нынешняя зазноба футболиста от Ольги не отстает и повторяет ее промахи. Она тоже уже хвасталась в соцтсети дизайнерской сумочкой, после чего акулы пера сделали логичный вывод – Тарасов над подарками долго не думает и дарит всем своим женщинам одинаковые аксессуары.

Дальше больше. Костенко стала все больше демонстрировать интернет-аудитории свои чувства к Тарасову. Например, после победы "Локомотива" королева красоты написала спортсмену: "Горжусь тобой!" и поставила большое алое сердце. Ироничные комментаторы отметили, что следующим ее шагом будет создание совместного с Дмитрием хештега по типу #моямой или #тарабузики.

У Ольги в Instagram раньше было много фото с футбольных матчей. Теперь они изобилии представлены в микроблоге Костенко, полюбившей спортивную одежду с атрибутикой команды Тарасова.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Апр 9 2017 в 2:54 PDT

Число подписчиков у модели растет как на дрожжах, и недавно СМИ сообщили, что Анастасия мечтает переплюнуть успешную соперницу. Вторая вице-мисс Россия 2014 года спит и видит себя на телевидении.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 3 2017 в 9:05 PDT

И буквально недавно фанаты Бузовой буквально затравили Костенко за хвастовство в Instagram. Мол, то Анастасия огромный букет-клумбу выставит, то свое фото на фоне элитного коттеджа, то кроссовки отрекламирует, то покажет, как держит в руках очередную награду Тарасова... Модель в точности повторяет все то, что делала Ольга, когда жила с Дмитрием.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 12 2017 в 7:53 PDT

К слову, у самого футболиста в соцсетях все чаще стала мелькать его новая пассия – и на светских мероприятиях они вместе, и в бане позируют...

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Апр 10 2017 в 9:10 PDT

Другими словами, девушка новая, а жизнь спортсмена идет по-старому, как при Ольге.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Апр 23 2017 в 8:52 PDT

И такая тенденция наблюдается давно уже, начиная с пресловутых розовых мини-шорт, в которых сначала Бузова готовила на кухне еду Тарасову, а затем в таких же к плите встала Костенко.