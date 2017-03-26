Овдовевшая Максакова выйдет замуж за иностранца

Жена убитого экс-депутата Дениса Вороненкова недолго будет пребывать в одиночестве. После распродажи активов она уедет за границу и встретит там своего будущего мужа.

"Я вижу, что Мария Максакова не останется на Украине, но и в Россию не вернется. За небольшой период времени она продаст всю недвижимость и переедет за границу. Надо подчеркнуть, что это будет самым правильным решением, так как я уверена, что Марию тоже возможно будут преследовать и она будет в опасности, если не уедет", – рассказала Dni.Ru экстрасенс Кажетта Ахмеджанова.

Что касается ее дальнейшей жизни, то вдовой она будет не долго. "Мария очень тяжело переживает утрату мужа, за время их брака она была по-настоящему счастлива. Однако все же в последнее время между ними сложились несколько натянутые отношения. В течение трех лет Мария снова выйдет замуж, ее супругом будет какой-то влиятельный иностранец. В карьере в этот период будут большие успехи, ее ждет развитие в какой-то новой сфере. Марии сейчас нужно собрать волю в кулак и решить первоочередные проблемы, которых, увы, в связи с убийством мужа, появилось немало", – добавила гадалка.