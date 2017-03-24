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Детей Максаковой прячут из-за травли

Денис Вороненков и Мария Максакова с сыном. Фото: GLOBAL LOOK press
Родственники певицы Марии Максаковой, недавно пережившей потерю мужа Дениса Вороненкова, боятся за ее детей от первого брака – сына Илью и дочь Людмилу. Из-за этого мальчика даже пришлось забрать из Суворовского училища.

Продолжение: Странные ошибки охранника Вороненкова
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Об этом на передаче "Прямой эфир" рассказал друг матери Марии, актер Станислав Садальский. "С самого начала Людмила боялась за дочь, – рассказал он. – Людмила это неоднократно говорила. Чтобы мальчика не травили, его забрали из Суворовского училища".

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По словам артиста, бывший гражданский муж Марии Владимир Тюрин – очень хороший отец. Он делает все, чтобы его дети ни в чем не нуждались. "Людмила приняла правильное решение, – добавил Садальский. – Потому что травля, которая началась после этого, могла легко перекинуться на детей".

Напомним, 24 марта в центре Киева застрелили мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Убийца и охранник экс-депутата получили ранения и были доставлены в больницу. Позже киллер скончался.

 

Супруги переехали на Украину в конце 2016 года. В России Вороненков обвиняется в фальсификации сведений Единого госреестра юридических лиц и мошенничестве. Впрочем, в Следственном комитете России заявили, что готовы закрыть уголовное дело, если у родственников и законных представителей Вороненкова не будет на то возражений.

В окружении певицы предполагали, что к убийству экс-депутата может быть причастен бывший муж Максаковой Тюрин. "Мы только вчера дома обсуждали с близкими друзьями Марии, что все это плохо закончится, что либо он ее бросит, либо с ним что-то сделают. Я очень хорошо знаю их семейство и думаю, что здесь приложил руку ее первый гражданский муж Володя Тюрин. Она его лишила общения с детьми и навсегда уехала", – рассказал друг семьи, продюсер Валерий Сергеев.

Автор: Любовь Порываева24 марта 2017, 18:46
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Как жил Денис Вороненков

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