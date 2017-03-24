Беглянке Максаковой предложили вернуться в Россию

Возможно, что в скором времени вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова сможет вернуться в Россию. Об этом уже заявили министр культуры, директор Московской музыкальной школы им. Гнесиных и пресс-секретарь президента России.

Михаил Хохлов выразил Максаковой соболезнования в связи с убийством ее супруга, а также отметил, что на Украине оперной звезде "делать нечего", сообщает Life.ru. Директор Гнесинской школы признал, что вокального отделения у него нет, но он считает своим долгом предложить Марии работу. "Если есть у России возможность взять ее обратно к себе, то так и надо сделать", – добавил он.

Буквально пару недель назад в пресс-службе Российской академии им. Гнесиных заявили: оперная дива уволена за многочисленные прогулы. Вскоре информация о Максаковой пропала с сайта петербургского Мариинского театра. Его представители отказались комментировать инцидент, заявив, что театр никогда не работал с оперной дивой на постоянной основе.

Однако российские власти не намерены препятствовать возвращению скандально известной певицы. Так, министр культуры Владимир Мединский в интервью Life.ru признался, что в стране не хватает хороших преподавателей.

"Максакова – человек очень известный и одаренный. Если она захочет работать и передавать свой опыт молодежи – пожалуйста".

О том, что Мария беспрепятственно может вернуться в Россию, еще вчера, 23 марта, сказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Въезд ей никто не закрывал, ей не нужно никуда обращаться", – заявил он вскоре после сообщения об убийстве Дениса Вороненкова.

Максакова покинула Россию в декабре 2016 года. На Украину она отправилась вместе со своим супругом, экс-депутатом Вороненковым. Они поженились в марте 2015 года, а спустя год у пары родился сын Иван.

В своих последних интервью знаменитая певица не раз заявляла, что считает невозможным возвращение в Россию из-за несогласия с нынешним политическим курсом Кремля. Однако не исключено, что в самое ближайшее время Максакова приедет в столицу. Как отмечают многие СМИ и друзья оперной дивы в социальных сетях, в Москве она будет чувствовать себя в большей безопасности, нежели на Украине.