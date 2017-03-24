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Бывший муж нянчит оставленных детей Максаковой

Мария Максакова с детьми. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Близкая подруга Людмилы Максаковой актриса Наталья Селезнева не осталась в стороне от шумихи, которая разразилась после убийства зятя артистки Дениса Вороненкова. Звезда фильмов о Шурике поведала о том, кто воспитывает оставшихся в России старших детей Марии Максаковой, и выразила свое отношение к непростой ситуации.
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"Я целый день думаю о том, что случилось в Киеве. Очень хочу услышать Людин голос, но к домашнему телефону она не подходит, хотя раньше всегда снимала трубку. Ее мобильный выключен. Возможно, Люда поехала на репетицию в театр. Она необыкновенный труженик. В любой ситуации берет себя в руки и работает", – похвалила подругу Наталья Селезнева.

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Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

Актриса назвала Людмилу Максакову очень хорошей матерью. "Когда Маша училась, Люда нанимала ей самых лучших педагогов. Маша ходила в лучшие школы, у нее были прекрасные частные учителя, большая вокальная практика. Маша очень образованный человек. Она способная, с хорошей памятью. Люда много для нее сделала, как и для своего сына, и для внуков", – отметила легендарная актриса.

К слову, как рассказала Селезнева, со старшими детьми Марии Максаковой нянчится вовсе не знаменитая бабушка, а бывший муж. "Они со своим отцом", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда". При этом что-либо говорить об экс-возлюбленном Марии Наталья Селезнева категорически отказалась.

Зато актриса высказалась о конфликте между Людмилой и Марией. "В последнее время Люда с дочерью связь не поддерживает… Еще до их отъезда. Люда была категорически против этого брака. Она сильный, очень волевой человек. Держится, отвлекает себя от грустных мыслей. Но, поверьте, все это слишком для нее тяжело", – сообщила Селезнева. При этом актриса выразила уверенность, что после потери мужа Мария Максакова вернется в Россию.

Напомним, у Марии Максаковой трое детей. От предыдущих отношений у артистки подрастают сын Илья и дочь Людмила. Говорят, их отцом является главарь Братской группировки Владимир Тюрин (Тюря, Тюрик, Батя, Киномеханик). Журналисты ссылаются на интервью оперной дивы, данное журналу "Отдохни! Имена" и которое когда-то было размещено на ее официальном сайте, где Мария вспоминала, как Владимир красиво за ней ухаживал, влюбился, увидев по телевизору, и ради нее бросил все. Отметим, что Тюрин был на 19 лет старше артистки, и официально в браке, по заявлению певицы, они не состояли.

Осенью 2010 года Владимира арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и отмыванию денег. Однако зимой 2012 года Тюрина освободили из-под ареста, потому что он якобы отошел от криминальных дел и владеет только легальным бизнесом. 

Автор: Наталья Аряева24 марта 2017, 11:58
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Мария Максакова в жизни и на сцене

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