В Москве больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам открывается и закрывается дистанционно

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Среда
2 февраля
Лента новостей
12:26
"Запрещено": Почему на похороны Куравлева все плюнули
12:08
В Ханты-Мансийске пассажирский автобус попал в кювет
12:03
Александр Петров из сериала "Метод" сообщил о появлении сына
11:59
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
11:56
"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
11:42
"Психологи нужны больным": мужу звезды "Дома 2" потребовалась помощь специалиста
11:42
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 12 февраля
11:42
"Уже перебор!": Облитая помоями Мамаева сцепилась с семьей бывшего мужа
11:37
Нагиев сделал откровенное признание: Не проститутка ли я?
11:25
В Москве изменится порядок расчета стоимость жилья
11:08
Подливали ей яд в напитки: известный актер выставил за порог сообщившую о беременности невесту
11:04
Оставившая детей Подольская отправилась в место для взрослых
10:51
"Называли меня любовницей Мигеля": Светикова откровенно поведала об отношениях с хореографом
10:48
"Многих подставил": Добронравов разгребает последствия разгульной молодости
10:43
Затворница Наташа от жены, жизнерадостная Таня от любовницы: какими стали дочери Збруева
10:38
"Она меня бросила": Аллегрова сделала больно близкой женщине
10:02
"Я не ставлю крест на себе": овдовевшая Зудина готова к новой любви
09:59
Неизлечимая болезнь: Ивану Краско поставили страшный диагноз
09:54
"Там, где был Леня": Федосеева-Шукшина попросила отвезти ее к покойному Куравлеву
09:53
Вдова Кобзона рассказала о состоянии живущего по соседству онкобольного Юдашкина
09:23
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
09:21
Что подешевеет в России в 2022 году
09:04
В Петербурге произошла массовая авария
09:01
"Ни ростом, ни лицом не вышли": вскрылась шокирующая правда о предполагаемых сыновьях Абдулова
08:40
Путин о политике НАТО в отношении России: Сказали одно – сделали другое
07:04
Нашли причину странного поведения разбухшей Кудрявцевой
07:04
"Пример для подражания": разбитую Волочкову облизали с ног до головы
06:11
"На цаплю похожа": Рудковская в купальнике неумело станцевала перед камерой
04:09
"Бабушка по вызову": Раздетая брошенка Волочкова пошла вразнос
02:13
В сети всплыли уникальные архивные снимки Кейт Миддлтон
23:57
К чему снятся бабочки
22:16
"Откуда столько беспардонности?": молодая жена Петросяна набросилась на невоспитанную поклонницу
22:16
Молодая жена Цекало выставила напоказ голые ягодицы
21:41
Милохин попробовал себя в новой роли: Грандиозные планы
21:32
Малышева предупредила о серьезной опасности пересыпа
21:15
Порошенко наступает на пятки Зеленскому: рейтинг экс-президента Украины растет
21:09
"Никто не защитит": Зеленский призвал украинцев рассчитывать на собственные силы при обороне
20:57
"Экстренная операция": Дубцова оказалась на больничной койке
20:56
Врач назвала лучший способ предотвратить деменцию
20:46
"Мощь!": Счастливая Шукшина увеличила грудь
20:18
Против Лукашенко подали иск в Гаагский суд: каковы шансы у стороны обвинения
20:13
Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару
19:59
"Прыгает с хрена на хрен": Меняющую мужиков Волочкову разделали под орех
19:59
Не участвует в жизни ребенка: почему Николаев скрывал новорожденного сына
19:56
Ученая РАН предупредила человечество об опасности летящего к Земле огромного облака плазмы
19:42
"Вот так показуха!": Известная певица СССР плюнула в Россию
19:17
Проблемы с законом: Укупника втянули в судебные разбирательства
19:10
"Выглядели счастливыми": Барановскую и Лепса увидели вместе после слухов о романе
18:55
Смена имени, аборты, бесплодие и смерть мужа: что известно о звезде "Склифосовского" Основиной
18:46
"Я куртизанка": всплыл страшный компромат на Волочкову из 90-х
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не портите свою природную красоту": 39-летняя Проскурякова всполошила россиян своим видом
"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
Проститься не дадут: дети погнали поклонников от гроба с Куравлевым
"Нормальный мужик превратился в плаксу": Семина разнесла покойного Куравлева
"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство
Бабкина, Панайотов и не только: кто из знаменитостей живет в гостевом браке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
В Москве больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам открывается и закрывается дистанционно

В Москве больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам открывается и закрывается дистанционно

Открыть и закрыть больничный в Москве можно без посещения поликлиники. На дистанционной консультации врач откроет его на семь дней при признаках ОРВИ, если обнаружен коронавирус – на 14.
прочитано 120 раз

При симптомах ОРВИ можно оставить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Нужно поставить галочку о необходимости оформить больничный.

ПО ТЕМЕ

Число операторов службы 122 в Москве увеличено в три раза

Новый стандарт работы с ОРВИ избавил поликлиники Москвы от очередей

 Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

Также можно без записи прийти в ближайшую поликлинику или записаться в свою на конкретное время. По итогам осмотра врач поставит диагноз и выпишет больничный.

Врача можно вызвать на дом. Для этого необходимо позвонить по номеру 122.

При положительном результате теста на коронавирус с пациентом свяжется врач, проведет аудиоконсультацию и откроет больничный.

Лицам, которые контактировали с больными ковидом, не оформят больничный без подтверждения факта контакта. Заболевший может заполнить электронную форму и сообщить о контакте.

"Если контакт с заболевшим COVID-19 произошел на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в оперштаб Москвы. Проверьте, что с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло больше шести месяцев (иначе вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный вам не будет оформлен). Чтобы открыть больничный по контакту, нужно оставить заявку на сайте городского Департамента здравоохранения", – сообщает mos.ru.

Закрытие больничного происходит дистанционно и автоматически отправляется работодателю. Документ будет доступен в электронной медицинской карте пациента.

При коронавирусе или ОРВИ перед закрытием больничного с пациентом свяжется врач и уточнит его состояние. Для контактировавших с заразившимися больничный закроют через семь дней без продления.

Напомним, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина число операторов горячей линии 122 увеличено до семи тысяч. Они консультируют горожан по вопросам медицинской помощи, помогают записаться к врачу и вызвать скорую на дом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: pixabay.com
Автор: 2 февраля 2022, 11:16 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Неврозы и наркотики: заговорили о трагедии в семье Валерии

Певица поделилась снимком в "Инстаграм"
Шоу-бизнес

Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют

За что их недолюбливают
Шоу-бизнес

"Долго плакала": Узнавшая об измене Навка простила предательство мужа

Печальная история
Шоу-бизнес

"Не отдам!": сильно сдавший Малахов устроил публичную потасовку с известным стилистом

Россияне осудили ведущего

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

Вирусолог Чумаков назвал сроки отмены коронавирусных ограничений в России
Стали известны округа Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу
В России за сутки выявили более 125 тысяч случаев заражения ковидом
Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Подмосковье мужчина угнал грузовой автомобиль
Во Владивостоке загорелось здание школы
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
Под Екатеринбургом школьница из приемной семьи свела счеты с жизнью
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+