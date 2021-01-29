Коронавирус в России: за сутки выявили 19,2 тысячи случаев заражения

За прошедший день в стране подтвердили 19 238 новых случаев. Отмечается, что у 11,5% из них нет клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 26 204 человека, скончались 534 пациента.
Материал дополняется.
За прошедший день в стране подтвердили 19 238 новых случаев. Отмечается, что у 11,5% из них нет клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 26 204 человека, скончались 534 пациента.
Материал дополняется.
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