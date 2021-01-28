Глава Роспотребнадзора заговорила об отмене масочного режима в России в 2021 году

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила отмену масочного режима в России уже в 2021 году. У значительной части населения выработался иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.
По словам Поповой, в настоящее время антитела есть у 20-25% граждан. Кроме того, в России полным ходом идёт вакцинация, сообщает Ura.ru.
За минувшую среду коронавирусом в России заразились 19 тысяч человек, при этом 26 775 человек справились с заболеванием.
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