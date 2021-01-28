Ученый предрек вспышку еще двух видов заболеваний в России после отмены карантина

Российский биолог, член РАН Пётр Чумаков считает, что после снятия коронавирусных ограничений в России могут произойти вспышки других заболеваний. В частности, есть риск повышения заболеваемости другими респираторными и кишечными инфекциями.
Чумаков пояснил, что в случае резкой отмены карантина у граждан снизится иммунитет и они станут более уязвимыми для различных недугов. Кроме того, людям будет сложно адаптироваться к новым условиям, что чревато повышением стресса и другими негативными последствиями, сообщает телеканал "Царьград".
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