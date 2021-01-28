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Ученый предрек вспышку еще двух видов заболеваний в России после отмены карантина


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Российский биолог, член РАН Пётр Чумаков считает, что после снятия коронавирусных ограничений в России могут произойти вспышки других заболеваний. В частности, есть риск повышения заболеваемости другими респираторными и кишечными инфекциями.

Чумаков пояснил, что в случае резкой отмены карантина у граждан снизится иммунитет и они станут более уязвимыми для различных недугов. Кроме того, людям будет сложно адаптироваться к новым условиям, что чревато повышением стресса и другими негативными последствиями, сообщает телеканал "Царьград".


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Автор: 28 января 2021, 20:21 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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