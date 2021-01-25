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Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпидемиологическая обстановка в Москве позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
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За последние сутки в Москве выявлено 2 382 новых случая коронавируса. Это минимальное значение с осени. За то же время от COVID-19 вылечились более пяти тысяч человек.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин напомнил, что по сравнению с другими городами, число ограничений из-за коронавируса в Москве минимально. Уверенно можно говорить, что пандемия коронавируса в столице идет на спад – это дает возможность возвращать город к привычной жизни, констатировал градоначальник.

В Москве с 22 января отменен ряд ограничений, введенных осенью в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. Школьники снова учатся в очном формате, заработали музеи, а театры и кинотеатры могут заполнять до 50% мест в залах.

Тем не менее столичные работодатели по-прежнему должны соблюдать норму о 30% сотрудников на удаленной работе. Кроме того, сохраняется домашний режим для людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также действуют ограничения для баров, ресторанов и других подобных заведений – они должны закрываться в 23 часа.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Напомним, что 5 декабря началась вакцинация от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число привитых превыисло 220 тысяч. Пройти вакцинацию жители столицы могут в поликлиниках и мобильных пунктах в крупных торговых центрах.

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Автор: 25 января 2021, 14:53 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость
Разблокируйте карты для проезда пенсионерам. Это безобразие со стороны московских властей
Это не безобразие. Это экономия бюджетных средств.
Гость
Ответить
Разблокируйте карты для проезда пенсионерам. Это безобразие со стороны московских властей
1

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