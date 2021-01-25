Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

Эпидемиологическая обстановка в Москве позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.



За последние сутки в Москве выявлено 2 382 новых случая коронавируса. Это минимальное значение с осени. За то же время от COVID-19 вылечились более пяти тысяч человек.



Собянин напомнил, что по сравнению с другими городами, число ограничений из-за коронавируса в Москве минимально. Уверенно можно говорить, что пандемия коронавируса в столице идет на спад – это дает возможность возвращать город к привычной жизни, констатировал градоначальник.

В Москве с 22 января отменен ряд ограничений, введенных осенью в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. Школьники снова учатся в очном формате, заработали музеи, а театры и кинотеатры могут заполнять до 50% мест в залах.

Тем не менее столичные работодатели по-прежнему должны соблюдать норму о 30% сотрудников на удаленной работе. Кроме того, сохраняется домашний режим для людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также действуют ограничения для баров, ресторанов и других подобных заведений – они должны закрываться в 23 часа.

Напомним, что 5 декабря началась вакцинация от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число привитых превыисло 220 тысяч. Пройти вакцинацию жители столицы могут в поликлиниках и мобильных пунктах в крупных торговых центрах.