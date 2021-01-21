Собянин объявил о смягчении ограничений по COVID-19 в Москве – подробности

Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Мэр города Сергей Собянин сообщил о смягчении ряда ограничений.

Количество новых выявляемых случаев коронавируса в Москве стало меньше, снизилась нагрузка на медицинские учреждения, а темпы вакцинации – выросли. Стабилизация эпидемиологической ситуации позволила властям города продолжить постепенное ослабление ограничений.

Собянин рассказал, что последнюю неделю суточный прирост заразившихся в Москве держится на уровне двух-четырех тысяч, что значительно меньше, чем в конце декабря прошлого года. Кроме того, снизилось количество госпитализаций.

Отмечается снижение заболеваемости среди детей. Поэтому с 22 января колледжи, учреждения допобразования, детские досуговые учреждения, спортивные школы, находящиеся в ведении столичных властей, вернутся к обычному режиму работы.

Транспортные карты учащихся разблокируют. Они снова смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

При этом обучение в федеральных вузах останется дистанционным. Студенты будут находиться дома до 6 февраля. Решение о дальнейшем формате обучения правительство города примет вместе с Минобрнауки России.

Хорошая новость ждет москвичей, которые любят ходить в театры и кинотеатры. Улучшение эпидемиологической обстановки позволяет вводить послабления для учреждений культуры и досуга.

На этой неделе возобновляется работа музеев, библиотек, проведение культурно-досуговых, развлекательных, просветительских мероприятий. Мэр города сообщил, что максимальное количество зрителей увеличится с 25% до 50% общей вместительности зрительного зала.

Прежняя квота в 25% показала эффективность в сдерживании заболеваемости, но создала неудобства для горожан и бизнеса. Ряд культурных учреждений ощутили проблемы с окупаемостью.

Повышение зрительской квоты повысит популярность театров, кинотеатров и музеев. В пандемию они пострадали особенно сильно. Теперь москвичи получат больше возможностей для досуга.

Но риски распространения инфекции сохраняются. Продолжит действовать требование к работодателям о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Благодаря этой мере дома остались более 1,2 миллиона москвичей, а заполняемость общественного транспорта снизилась на 40%. Дистанционный режим помог снизить темпы распространения инфекции.

Также сохраняются ограничения в режиме работы баров, клубов, дискотек в ночное время. Мера будет действовать до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в столице не улучшится кардинально. Отмена запрета на ночную работу развлекательных заведений может вызвать всплеск числа зараженных, ведь инфекция в таких местах передается достаточно быстро.

Москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями просят соблюдать домашний режим. Это самая уязвимая категория граждан, и COVID-19 для них особенно опасен. Москвичи почтенного возраста смогут вернуться к нормальной жизни после прохождения вакцинации, уточнил Сергей Собянин.

Напомним, что 20 января в Москве выявлено 2 452 случая заражения коронавирусом. Во второй половине декабря ежедневно фиксировалось от пяти до 8,2 тысячи случаев. Количество госпитализаций после новогодних праздников снизилось на 18%, в городе свободно 40% коек. Коэффициент распространения инфекции в столице к 19 января опустился с 0,9 до 0,75.

Выбранная властями Москвы стратегия мягких ограничений дает результаты. За эпидемиологической обстановкой в городе следят круглые сутки. Если ситуация позволяет, то часть мер оперативно отменяют.