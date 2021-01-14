В Москве отменили дистанционное обучение для школьников – подробности

Учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в школы с 18 января и приступят к обучению в обычном режиме. Транспортные карты детей будут разблокированы.
Материал дополняется.
Учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в школы с 18 января и приступят к обучению в обычном режиме. Транспортные карты детей будут разблокированы.
Материал дополняется.
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