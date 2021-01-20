Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 21 тысячу

В Северной столице за прошедшие сутки диагноз поставили 3 347 жителям. Днем ранее стало известно о 3 281 новом случае заражения коронавирусом в городе. Оперативный штаб уточнил, что заболевших обнаружили еще в 84 регионах страны.
На втором месте по количеству инфицированных находится Москва. За день в столице подтвердили 2 452 случая, госпитализировали 1 234 человек. Выздоровели 4 770 горожан, скончались 65 пациентов.
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