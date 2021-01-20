В США выявили новый штамм коронавируса

Еще в декабре 2020 года ученые из США столкнулись с новым штаммом коронавируса, который возник на западном побережье США и успел распространиться по Калифорнии за время праздников, передает телеканал "360". Характеристики нового штамма только предстоит изучить, предупреждают специалисты. Однако уже сейчас ясно, что практически каждый третий заразившийся в штате является носителем именно этой разновидности.
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