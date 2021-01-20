Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 января 2021 года

Данные статистики показывают, что коронавирус в России начал отступать. Так, в Москве количество госпитализируемых пациентов с COVID-19 снизилось на 18%.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это важный фактор, который позволяет разгрузить и коечную сеть.

Градоначальник подчеркнул, что текущая неделя даст понять направление, в котором развивается заболеваемость инфекцией в Москве. При этом он отметил, что в большинстве регионов России после Нового года ситуация с COVID-19 улучшилась.

Вместе с тем российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу. Причиной массовых отмен туров стали меры по противодействию пандемии, в частности закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах.

Коронавирус в Москве

Заболели – 898 442

Умерли – 12 625

Выздоровели – 747 881

Коронавирус в России

Заболели – 3 612 800

Умерли – 66 627



Выздоровели – 3 002 026

Коронавирус в мире