Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 января 2021 года

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это важный фактор, который позволяет разгрузить и коечную сеть.
Градоначальник подчеркнул, что текущая неделя даст понять направление, в котором развивается заболеваемость инфекцией в Москве. При этом он отметил, что в большинстве регионов России после Нового года ситуация с COVID-19 улучшилась.
Вместе с тем российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу. Причиной массовых отмен туров стали меры по противодействию пандемии, в частности закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 898 442
- Умерли – 12 625
- Выздоровели – 747 881
Коронавирус в России
- Заболели – 3 612 800
- Умерли –
66 627
- Выздоровели – 3 002 026
Коронавирус в мире
- Заболели – 96 167 867
- Умерли – 2 054 120
- Выздоровели – 67 448 379
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