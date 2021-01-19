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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 января 2021 года

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Данные по коронавирусу в России и мире в последние дни дают надежду на то, что заболевание понемногу отступает. Однако опасная зараза мутирует.
прочитано 478 раз

Неизвестную мутацию коронавируса обнаружили в Германии в клинике баварского города Гармиш-Партенкирхен. Но это не означает, что вирус стал более заразным. Врачи смогут дать более точные ответы об особенностях этой мутации к концу января. С начала пандемии COVID-19 в мире было зафиксировано более 12 тысяч изменений в строении вируса, поэтому причин для паники нет.

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В России же 18 января стартовала массовая бесплатная вакцинация от ковида. Граждане могут привиться одним из двух отечественных препаратов. Первый – "Спутник V", второй – "ЭпиВакКорона". Стоит отметить, что "Спутником V" уже заинтересовалось множество стран. Например, уже начались поставки в Аргентину и Сербию. Российскую вакцину от коронавируса приобрела и Боливия. Препарат "Спутник V" также появился в Гвинеи.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 895 327
  • Умерли – 12 541
  • Выздоровели – 743 349

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 591 066
    • Умерли – 66 041
    • Выздоровели – 2 978 764

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 95 662 120
    • Умерли – 2 043 679
    • Выздоровели – 66 971 244

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    Автор: 19 января 2021, 06:37 Источник: Coronavirus-monitor.ru ✓ Надежный источник
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    Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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