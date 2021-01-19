Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 января 2021 года

Неизвестную мутацию коронавируса обнаружили в Германии в клинике баварского города Гармиш-Партенкирхен. Но это не означает, что вирус стал более заразным. Врачи смогут дать более точные ответы об особенностях этой мутации к концу января. С начала пандемии COVID-19 в мире было зафиксировано более 12 тысяч изменений в строении вируса, поэтому причин для паники нет.
В России же 18 января стартовала массовая бесплатная вакцинация от ковида. Граждане могут привиться одним из двух отечественных препаратов. Первый – "Спутник V", второй – "ЭпиВакКорона". Стоит отметить, что "Спутником V" уже заинтересовалось множество стран. Например, уже начались поставки в Аргентину и Сербию. Российскую вакцину от коронавируса приобрела и Боливия. Препарат "Спутник V" также появился в Гвинеи.
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