Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 января 2021 года

Данные по коронавирусу в России и мире в последние дни дают надежду на то, что заболевание понемногу отступает. Однако опасная зараза мутирует.

Неизвестную мутацию коронавируса обнаружили в Германии в клинике баварского города Гармиш-Партенкирхен. Но это не означает, что вирус стал более заразным. Врачи смогут дать более точные ответы об особенностях этой мутации к концу января. С начала пандемии COVID-19 в мире было зафиксировано более 12 тысяч изменений в строении вируса, поэтому причин для паники нет.

В России же 18 января стартовала массовая бесплатная вакцинация от ковида. Граждане могут привиться одним из двух отечественных препаратов. Первый – "Спутник V", второй – "ЭпиВакКорона". Стоит отметить, что "Спутником V" уже заинтересовалось множество стран. Например, уже начались поставки в Аргентину и Сербию. Российскую вакцину от коронавируса приобрела и Боливия. Препарат "Спутник V" также появился в Гвинеи.

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