Глава ВОЗ: Мир находится на грани моральной катастрофы из-за пандемии

Гебрейесус указал на проблему неравномерного распределения вакцин от COVID-19. По его словам, около 39 миллионов доз препарата были доставлены в 49 стран с высокими доходами, и лишь 25 доз вакцины попали в одну из беднейших стран мира.
"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала", – заявил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции. Ценой этого провала станут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах.
Специалист отметил, что несмотря на поддержку равноправного распределения вакцины, некоторые страны заключают двусторонние сделки, поднимают цены на препарат и пытаются "влезть в начало очереди" за ним.
Гендиректор международной организации заверил, что вакцины хватит на всех. Гебрейесус призвал лидеров стран работать как одна большая семья, уделять внимание тем, кто наиболее уязвим перед пандемией.
Напомним, коронавирусом в мире заразились более 95 миллионов человек. Больше всего случаев выявили в Соединенных Штатах (24 миллиона). За ними идет Индия (10 миллионов) и Бразилия (8 миллионов).
Россия находится на четвертом месте в списке стран. COVID-19 обнаружили у 3 миллионов граждан. С 18 января по всей стране началась массовая вакцинация. Жители страны могут привиться бесплатно.
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