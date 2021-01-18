Лавров обвинил США в попытке использовать пандемию для давления

Российский министр заявил, что Соединенные Штаты намеревались использовать коронавирус для укрепления политики давления и шантажа в отношении других стран. Сергей Лавров обвинил Америку и ее союзников в попытке вмешательства в дела многих государств, в том числе и Белоруссии.
Глава ведомства напомнил, что Запад проигнорировал предложение ООН приостановить действие санкций в части поставок продовольствия и медикаментов, необходимых для борьбы с распространением COVID-19. Москва призвала создать зеленые коридоры в международной торговле, но эта идея повисла в воздухе.
Сергей Лавров добавил, что западные элиты хотят решить внутренние проблемы через выискивание внешних врагов. В частности, они нападают на Россию, Китай, Кубу, Северную Корею и Венесуэлу. "Этот перечень стран хорошо известен", – подчеркнул министр в ходе выступления.
Также министр прокомментировал новые назначения в американской администрации. Напомним, что вопросами внешнеполитической сферы будет заниматься команда экс-президента США Барака Обамы. "Люди знакомые. Это позволяет начать переговоры без раскачки", – сказал Сергей Лавров.
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