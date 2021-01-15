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Коронавирус
Объявлена дата массовой вакцинации от коронавируса

Объявлена дата массовой вакцинации от коронавируса

Фото:Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Речь об этом зашла на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны.

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Статистические данные по коронавирусу в России по-прежнему не внушают оптимизма. Только в 2021 году было выявлено свыше 350 тысяч случаев заражения коронавирусом и зафиксировано более семи тысяч летальных исходов.

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В среду, 13 января, Владимир Путин заявил, что страна должна перейти к массовой вакцинации. Президент отметил, что для этого должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура. Спустя два дня Татьяна Голикова, вспомнив слова главы государства, объявила, что прививать всех россиян начнут с понедельника, 18 января.

Напомним, сегодня в России граждан, желающих защититься от коронавируса, прививают препаратом "Спутник V", разработанным исследовательским центром имени Гамалеи. Как пишет "Царьград", эффективность этой вакцины признана на международном уровне.

Вакцинировать от коронавируса в России начали в конце 2020 года. Тогда подать заявку на прививку могли лишь некоторые категории граждан: врачи, учителя, социальные работники и люди, старше 65 лет.

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Автор: 15 января 2021, 21:26 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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