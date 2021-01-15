Разработчики "Спутника V" оценили опасность американской вакцины от Pfizer

Руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что опасность американской вакцины от коронавируса компании Pfizer не исключена. Микробиолог отметил важность изучения случаев смерти после применения препарата.
Гинцбург пояснил, что если пациенты скончались после полного прохождения вакцинации, то ситуация вокруг этой прививки может обернуться настоящим скандалом. Однако если они умерли, получив лишь одну дозу вакцины, то фактически их можно считать непривитыми, сообщает телеканал "360".
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