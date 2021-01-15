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Коронавирус
Привиться от COVID-19 можно будет с видом на Кремль

Привиться от COVID-19 можно будет с видом на Кремль

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Предприниматели поддержали инициативу московского театра "Геликон-опера" по открытию пункта вакцинации. Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил властям столицы открыть прививочный пункт в ГУМе на Красной площади. Сделать вакцину от COVID-19 теперь можно будет с живописным видом на Кремль.
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Михаил Куснирович поддержал инициативу худрука "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана открыть пункт вакцинации в театре. "Это именно тот случай, когда искренне хочется сказать: "Браво!". Осознанно и решительно готов поддержать эту инициативу", – говорится в официальном письме предпринимателя, опубликованном на сайте ГУМа.

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Куснирович отметил, что главный магазин страны посещают свыше 30 тысяч человек в день. Очень здорово, что появится возможность пройти вакцинацию прямо на Красной площади, уверен бизнесмен.

"Тем самым мы очень поможем нашим замечательным московским врачам и медработникам, <...>, получим возможность снизить риски и для всех посетителей ГУМа, и для членов семей наших коллег", – сказал глава Bosco.

Он попросил считать свое обращение официальным предложением столичному Департаменту здравоохранения. "Буду рад, если оно окажется уместным и востребованным", – отметил Куснирович.

Ранее московский "Геликон-опера" вслед за петербургским Михайловским театром объявил о готовности разместить у себя мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. "Я верю, что мир станет безопаснее для нас, и мы для мира", – сказал худрук Дмитрий Бертман.

Вакцинация от COVID-19 в Москве стартовала 5 декабря. Работники здравоохранения, образования и органов соцзащиты получили возможность первыми сделать прививку.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

С 14 декабря вакцина стала доступна работникам офисов "Мои документы", предприятий торговли и сферы услуг. С 21 декабря – транспорта, промышленных предприятий, энергетики и СМИ. С 13 января – сотрудникам научных учреждений, сферы IT, операций с недвижимостью, туристического бизнеса.

Пока прививку могут сделать только жители столицы старше 18 лет. Необходимо иметь московский полис ОМС и быть прикрепленным к городской поликлинике. Запись на вакцинацию доступна на сайте mos.ru.

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Автор: 15 января 2021, 14:11 Источник: Сайт ГУМа ✓ Надежный источник

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