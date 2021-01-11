Новый способ уничтожения COVID-19 раскритиковали: Лечение хуже болезни

Специалист заявил, что не видит перспективы для этого открытия. По словам врача, радиация обычно используется для стерилизации. "Лечение не должно быть хуже болезни, а в данном случае оно хуже", – отметил Жемчугов.
Иммунолог рассказал, что все дозы радиации суммируются, важную роль также играет частота облучения. Компьютерная томография и рентген безопасны, если человек проходит эти процедуру редко.
В разговоре с агентством НСН Жемчугов добавил, что коронавирус уязвим для многих воздействий. Тем не менее это не должно быть руководством к действию врачей или пациентов.
Об открытии ученых стало известно накануне. Исследователи обнаружили, что молекула РКН вируса, попадая в клетку человека, сильно деформируется в некоторых участках. Эти области во много раз чувствительнее к радиации, чем молекулы здоровых клеток.
Ситуация с распространением COVID-19 в России постепенно приходит в норму. За прошедшие сутки общее число заразившихся граждан выросло на 23,3 тысячи до 3,42 миллиона. За весь период выздоровели 2,8 миллиона человек, скончались 62 тысячи пациентов.
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