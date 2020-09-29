Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 сентября 2020 года

Коронавирус в России, если внимательно присмотреться к статистическим данным, никуда не пропал. Более того, цифры, демонстрирующие постепенно снижение летом, вновь начали пугать людей скачками показателей.
Последние новости показывают, что для победы над COVID-19 вновь потребуются специальные усилия. Пока специалисты не рассматривают возможность введения полномасштабного карантина. Однако к возвращению ряда ограничений людям все же стоит приготовиться.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 287 993
- Умерли – 5 180
- Выздоровели – 246 074
Коронавирус в России
- Заболели – 1 159 573
- Умерли – 20 389
- Выздоровели – 945 920
Коронавирус в мире
- Заболели – 33 393 400
- Умерли – 1 008 835
- Выздоровели – 24 870 462
Статистика коронавируса в России и мире на 29 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|287 993
|5 180
|246 074
|Россия
|1 159 573
|20 389
|945 920
|США
|7 331 020
|209 556
|4 577 409
|Весь мир
|33 393 400
|1 008 835
|24 870 462
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